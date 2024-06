Gehen ist gesund und kann regelmäßigen Rückenschmerzen entgegenwirken. APA/dpa/Thomas Warnack

Spazieren ist besser als nicht spazieren. Nicht erst seit den Memes zum "stupid little walk for my stupid mental health" ist bekannt, dass es auch der psychischen Gesundheit helfen kann, sich zumindest einmal täglich an der frischen Luft die Beine zu vertreten. Und der physischen sowieso, zumal sich die meisten Menschen im Alltag zu wenig bewegen. Eine aktuelle Studie liefert dafür erneut ein Indiz.

Konkret geht es dabei um wiederkehrende Rückenschmerzen, die viele Menschen mit sitzlastigen Berufen kennen. Solche Rückfälle werden viel seltener, wenn die Menschen ausreichend zu Fuß unterwegs sind, wie ein australisches Forschungsteam im Fachblatt The Lancet schreibt. Für die Analyse begleitete das Team um Natasha Pocovi von der Macquarie-Universität in Sydney 701 unsportliche Erwachsene, die jüngst unspezifische Schmerzen im unteren Rücken hatten, sich nun aber besser fühlten.

Mögliche Gründe

Eine Hälfte bekam ein Spaziergehprogramm verordnet, die Kontrollgruppe hingegen keine Aufgaben. Die Orientierungsgröße für das Bewegungsprogramm lautete: an fünf Tagen pro Woche mindestens 30 Minuten gehen. Physiotherapeuten leiteten die Teilnehmenden an und schnitten das Laufprogramm individuell zu. Wer sich nach einem solchen Plan bewegte, hatte im Schnitt nach 208 Tagen erneut so schlimme Kreuzschmerzen, dass der Alltag eingeschränkt werden musste. Wer zur Kontrollgruppe gehörte, erlebte das schon nach 112 Tagen.

Die Probandinnen und Probanden mit Laufprogramm lebten in dieser Zeit also durchschnittlich fast doppelt so lange ohne solche Schmerzen, wie Co-Autor Mark Hancock erklärt. Auch hätten sie insgesamt seltener Schmerzen gehabt. "Wir wissen nicht genau, warum Gehen so gut für die Vorbeugung von Rückenschmerzen ist", sagt Hancock, "aber wahrscheinlich ist es eine Kombination aus den sanften Schwingungsbewegungen, der Belastung und Stärkung der Wirbelsäulenstrukturen und -muskeln, der Entspannung und dem Stressabbau sowie der Ausschüttung von Wohlfühl-Endorphinen."

Kostengünstig und einfach

Fachleute empfehlen Menschen mit Rückenschmerzen schon seit langem, sich regelmäßig zu bewegen und Sport zu treiben. Doch nicht alle Menschen hätten das Geld, die Zeit oder den Zugang zu Trainingsprogrammen, hebt Erstautorin Natasha Pocovi hervor. "Gehen ist eine kostengünstige, leicht zugängliche und einfache Übung."

Die Forschenden hoffen, dass ihre Ergebnisse möglichst vielen Menschen auf der Welt helfen können. Schließlich gebe es weltweit mehr als 600 Millionen Menschen mit Kreuzschmerzen. Nach Angaben des "AOK-Gesundheitsatlas Rückenschmerzen" litt fast jeder dritte Mensch in Deutschland 2021 unter derart starken Nacken- oder Rückenschmerzen, dass sie deswegen eine Arztpraxis aufsuchten. Bei anderen spezifischen Gründen für Rückenschmerzen ist es allerdings ratsam, ärztlich abzuklären, ob das zusätzliche Gehen wirklich helfen kann. (APA, red, 20.6.2024)