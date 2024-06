Ja hallo, liebe Sommerkinofans. Auch heuer flimmert tolles Kino über die Leinwände. Zum Beispiel Harald Sicheritz' Kultfilm "Poppitz" im "Kino wie noch nie". Filmarchiv Austria

Norden

Von Wien aus liegen Nieder- und Oberösterreich im Nord(westen). Und dort flimmert es heuer an vielen Orten über die Freiluftleinwände. Ab Ende Juli veranstaltet das Cinema Paradiso ein Open-Air-Kino auf dem Theaterplatz in Baden und dem Rathausplatz St. Pölten, wo der Eröffnungsabend Meryl Streep und ihren Verehrern gehört (Mamma Mia). Das restliche Programm verspricht flockige Arthouselieblinge der Saison – von Rickerl – Musik is höchstens a Hobby über Monsieur-Filme bis hin zu Poor Things, garniert mit Konzerten alpenländischer Bands. Ähnlich programmiert sind die Open-Air-Kinos in Krems (ab 4. 7.) und in Klosterneuburg das Mythos Film Festival (ab 24. 7.). Abwechslung bringt dort am 13. August die Eröffnung des Kurzfilmfestivals Shortynale. Das Mondscheinkino Eggenburg setzt ab Mitte Juli auf Hausmannskost (Rehragout-Rendezvous, Pulled Pork), zum Abschluss gibt’s Schwerverdauliches wie The Zone of Interest (11. 8.). Beim Sommerkino Mistelbach wird eine Mélange aus Musik, Lesungen und Kino aufgetischt, und in Laxenburg wird ab 10. August wieder eine Freiluftleinwand bespielt.

Im Sommerkino gibt es leichtverdauliche und fordernde Filme wie Jonathan Glazers Oscar-Gewinner "The Zone of Interest" mit Sandra Hüller. LEONINE

In Oberösterreich spielt sich das Open-Air-Geschehen zwischen Linz, Wels, Freistadt, Steyr und Mauthausen ab. "Flucht ins Ungewisse – Rette sich, wer kann" heißt die Schau der KZ-Gedenkstätte Mauthausen, die heuer von 21. bis 24. August in Kooperation mit dem Österreichischen Filmmuseum ein historisches Programm zeigt. Das Moviemento in Linz spielt im Innenhof des Priesterseminars ab 24. Juli einen Monat lang eine Mixtur aus Viennale-Hits (Eureka, Omen) und interessantem Arthousekino (May December, No Bears). Beim FilmfestiWels setzt man ab 18. Juli auf leichtere Kost und aktuelle Kinostarts, wie den Viggo-Mortensen-Western The Dead Don’t Hurt (8. 8.). Und auch in Freistadt und Steyr wandern die Kinos vor ihre Pforten.

KinoCheck.com

Osten und Wien

Ein kurzer Blick ins Burgenland offenbart: Eher spärlich flimmert es dort über die Leinwände – vielleicht wegen der vielen Gelsen? Das Mondscheinkino in Bildein bespielt zwei Abende (5. und 12. Juli) bei freiem Eintritt – organisiert vom Verein Kukuk. In Bad Tatzmannsdorf darf man mitstimmen, welche drei Filme im Juli und August gezeigt werden sollen. Und auch in Gols (19. 7.) und Eisenstadt (20. 8.) gibt es vereinzelte Freiluftfilme.

In Wien wird schon mehr geboten. Ein Jahreshighlight ist das Kino wie noch nie im Augarten, kuratiert und veranstaltet vom Filmarchiv Austria. Von 27. Juni bis 25. August spielt es Klassiker und Arbeiten von heimischen Neo-Regisseuren. Eine Personale zu Birgit Minichmayr ist zu sehen, die mühelos zum diesjährigen "Female & Fearless"-Schwerpunkt passt. Dort geht es um furchtlose Heldinnen wie Julia Roberts Erin Brockovich (27. 7), Joan Crawford im legendären Western Johnny Guitar (22. 7.) oder um Muriels Wedding (6. 7), den Durchbruch der wunderbaren Toni Collette. Ferienfeeling versprühen der Austro-Klassiker Poppitz (14. 8) oder Ferris Bueller's Day Off (25. 7).

Kreisch! Toni Collette in "Muriel's Wedding" von 1994 ist ein Must-see. Alamy Stock Photo; Filmarchiv Austria

Das Kaleidoskop, das in den letzten Jahren mit feiner kuratorischer Klinge den Karlsplatz bespielt hat, setzt heuer aus. Stattdessen nimmt das vom Volxkino organisierte Karlskino am 29. Juni die Lücke mit vielfältigem Programm aus dem engagierten Arthousekino ein. Doch keine Sorge, das Volxkino reist wieder in die Bezirke. Am 6. Juli zeigt es am Yppenmarkt die wunderbare norwegische Narzissmus-Satire Sick of Myself von Kristoffer Borgli, einem der neuen Talente Skandinaviens.

Das Filmfest am Rathaus zeigt die gewohnte Kost aus Musikmitschnitten zwischen Pop und Klassik, während das Stumm & Laut ab 22. August auf dem Columbusplatz auf Live-Musik zu Filmen aus den 1910er-Jahren setzt. Die Arena Wien überrascht ab 26. August mit einem geschmackigen Kult- und Musikfilmprogramm, mit Filmen von Dario Argento (Opera), Andrej Tarkowski (Stalker) und Sun Ras restauriertem Space is the Place! und mehr. Im MQ setzt Mitte Juli wieder das Frameout Segel, diesmal in die Welt des Garten-Films, und im Garten des Volkskundemuseums findet ab dem 4. August die zehnte Ausgabe des Kurzfilmfestivals Dotdotdot statt. Und das Kino am Dach läuft noch bis 19. September. Am 30. Juni zeigen sie dort Paper Moon, in memoriam des verstorbenen Ryan O'Neal. Also, ab ins Wiener Nachtlicht.

Austin Film Society

Süden

In Graz zeigt das Leslie Open im Lesliehof bis zum 31. August ein vielfältiges Programm, bestehend aus aktuellen Filmen und Klassikern wie Die unendliche Geschichte (3. 7.) oder Das Dschungelbuch (14. 7.). Noch bis 14. Juli wird im 200 Sitzplätze (40 davon Liegestühle) umfassenden Freiluftkino außerdem die Fußball-EM 2024 übertragen. Das Ö3 Silent Cinema besucht am 24. Juli die Schlossbergbühne Kasematten, auf der Website kann man noch darüber abstimmen, welcher Film gezeigt werden soll.

Kuratiert vom Filmzentrum im Rechbauerkino werden auf der Grazer Murinsel bis 4. September kostenlos Klassiker und Kultfilme wie Harry und Sally (16. 7.), Singin' in the Rain (27. 7.) oder Der Jazzsänger (28. 8) gezeigt. Zudem wird am 24. 7. zu einer großen Mamma Mia-Sommerfilmparty geladen. Ein Highlight wird aber am 7. 8 stattfinden, wenn Stummfilmklassiker von Buster Keaton und Charlie Chaplin inklusive Live-Klavierbegleitung des Stummfilmpianisten Gerhard Gruber zu sehen sind.

Auch im Burghof in der Kärntner Landeshauptstadt Klagenfurt zeigt man im Open-Air-Kino des Volkskinos von 16. Juli bis 28. August alte Bekannte wie den Talking-Heads-Konzertfilm Stop Making Sense (19. 7) und Die Spur des Falken (29. 7.) sowie aktuelle Kinohits wie Dune: Part Two (22. 8) und Barbie (26. 7.).

Ein abwechslungsreiches Programm bietet der Kinosommer in Villach, das versichert Organisator Fritz Hock. Im Innenhof der Musikschule werden vom 11. bis 25. Juli und 9. bis 24. August Hollywoodblockbuster wie Kung Fu Panda 4 (21. 7.) oder The Fall Guy (19. 7.) gezeigt. Zudem stehen Arthousefilme wie Poor Things (14. 8.) und aktuelle österreichische Filme wie Andrea lässt sich scheiden (20. 7.) und Des Teufels Bad (20. 8.) auf dem Programm.

Westen

Mit Blick auf die Kulisse ist ein Sommerkinohighlight zweifelsohne das Sternenkino am Kapitelplatz in Salzburg (bis 30. 6.), im Juli muss es aber den Festspielen den Platz überlassen. Im August gibt's dann im Rahmen des städtischen Kultursommers "Live in Salzburg" ab 9. 7. jeden Dienstag Kino am Salzachsee. Das Programm ist engagiert und europäisch. Beide Angebote sind gratis. Das Trumer Sommerkino lockt ab 4. 7. mit Brauereiflair und Voodoo Jürgens in Rickerl. Schließlich ist Regisseur Adrian Goiginger Salzburger.

Adrian Goigingers "Rickerl" mit Filmpreisträger Voodoo Jürgens ist ein gern gespielter Sommerkinofilm dieser Saison. Giganten Film

Ab ins Hochgebirge nach Tirol. Dort gibt’s im August in Innsbruck beim Open-Air-Kino im Zeughaus sehr feine Filme unter Sternen. Zu den vielen Höhepunkten des Programms zählen Animal, The Klezmer Project, Dream Scenario oder der Jim-Jarmusch-Klassiker Night on Earth. In weiteren alpinen Tälern machen im Juli und August wieder das Silent Cinema von Ö3 Station und das Kino am Walchensee (16. bis 18. 8.). Das Sommerkinofestival in St. Johann zeigt Film und Live-Musik im Garten der Alten Gerberei. Der Auftakt am 27. 7. glänzt mit Steven Spielbergs Auto-Fiktion The Fabelmans.

Ganz im Westen gibt es bei der Alpinale in Bludenz zwischen 6. und 10. August Kurzfilme zu sehen. In der Bregenzer Gemeinde Hard startet am 26. Juni das Hardmovie am See rhythmisch mit dem Musicaldrama Die Farbe Lila, aber auch Martin Scorseses Killers of the Flower Moon kann man dort sehen. Beim Open-Air des Alten Kino Rankweil gibt’s ab Mitte August eine Handvoll Filme zu sehen, unter anderem gastiert dort die European Outdoor Film Tour am 22. August. Eine schwere Empfehlung gilt dem poetischen Liebesfilm Past Lives von Neo-Regisseurin Celine Song über eine Kindheitsliebe zwischen Seoul und New York (23. 8.).