Dieses Dorf in der Nähe von Hotan heißt nun "Neues Dorf der Einheit". AP/Andy Wong

Chinesische Behörden haben in den vergangenen Jahren die Namen von mindestens 630 Orten in der autonomen Region Xinjiang "sinisiert". Dies geht aus einem aktuellen Report der Nichtregierungsorganisation Human Rights Watch hervor. Zusammen mit der in Norwegen ansässigen Organisation Uyghur Hjelp haben die Aktivisten und Aktivistinnen die Namen von 25.000 Orten und Städten in Xinjiang zwischen 2009 und 2023 verglichen. Insgesamt wurden in dieser Zeit 3600 Ortsnamen verändert. In 650 Fällen aber zielte die Umbenennung direkt darauf ab, uigurische oder islamische Bezüge zu tilgen. So verschwanden zum Beispiel sämtliche Bezüge zu Sufis oder Hodschas, also religiösen Persönlichkeiten. Ersetzt wurden sie mit chinesischen Begriffen für "Glück", "Einheit" oder "Harmonie".

Um die massiven Menschenrechtsverletzungen in Xinjiang war es in letzter Zeit eher still geworden. Das heißt allerdings nicht, dass sich die Situation für die rund sieben Millionen Uiguren gebessert hat.

Die Uiguren sind ein muslimisches Turkvolk, das die formal "autonome Region" im äußersten Nordwesten Chinas seit Jahrhunderten bewohnt. Nach der Machtergreifung der Kommunisten 1949 kam es zu einer vermehrten Migration von Han-Chinesen nach Xinjiang, oder "Ost-Turkestan", wie die Uiguren ihre Heimat nennen. Diese intensivierte sich ab den 1990er-Jahren nochmals. Diskriminierung in vielfacher Form war seit langem Alltag für die Uiguren. Erst unter dem amtierenden Präsidenten Xi Jinping wurden daraus aber organisierte Menschenrechtsverletzungen in großem Stil.

Großes Lagersystem

Spätestens ab 2014 wurde in der Region ein Lagersystem errichtet. Satellitenaufnahmen, Dokumente der Kommunistischen Partei Chinas (KP) sowie Berichte von Überlebenden belegen Existenz, Ausmaß und Zweck der Gefängnisse mittlerweile recht lückenlos.

Inhaftiert wurde nahezu jeder, der in den Augen der chinesischen Behörden islamistischem oder separatistischem Gedankengut nahestand. Oftmals reichte der Besitz eines Korans dafür als Beleg. Bis zu zwei Millionen Menschen wurden zwischen 2014 und 2020 mehrere Monate in diesen Lagern festgehalten und einer Gehirnwäsche im Sinne der KP-Propaganda unterzogen. Auch zahlreiche Fälle von Misshandlungen, Folter und Vergewaltigungen sind belegt. Peking stritt die Existenz der Lager zunächst ganz ab und sprach später euphemistisch von "Ausbildungszentren".

Analysten, Forscher und Aktivisten werfen Peking vor, in Xinjiang einen "kulturellen Genozid" zu betreiben. Gemeint damit ist, dass die Kommunistische Partei zwar nicht aktiv auf die Vernichtung der dort lebenden Minderheit abzielt, aber deren Kultur und Historie auslöschen will. In den chinesischen Medien werden Uiguren seit einigen Jahren oft als folkloristische Relikte dargestellt.

Separatistische Bewegungen unterbunden

Satellitenbilder belegen, dass das Ausmaß und die Zahl der Lager in den vergangenen Jahren tatsächlich zurückgegangen sind. Aus Pekinger Sicht ist die Operation erfolgreich verlaufen. Jegliche kulturelle Eigenständigkeit und damit separatistische Bewegungen sind unterbunden worden. Hunderttausende von CCTV-Kameras mit Gesichtserkennungssoftware ermöglichen eine nahezu lückenlose Überwachung der Uiguren. Gleichzeitig investiert die Zentralregierung Milliarden von US-Dollar in die wirtschaftliche Entwicklung der Region, um die in ihren Augen rückständige Kultur in den chinesischen Zentralstaat zu integrieren.

Die Umbenennung der Ortsnamen fügt sich also ein in das große Bild, das die kommunistische Regierung der Welt verkaufen will. "Diese Namensänderungen scheinen Teil der Bemühungen der chinesischen Regierung zu sein, die kulturellen und religiösen Ausdrucksformen der Uiguren auszulöschen", sagte Maya Wang, China-Direktorin von Human Rights Watch. (Philipp Mattheis, 20.6.2024)