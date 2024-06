In Österreich stieg im vergangenen Jahr die Zahl der Nichtschwimmerinnnen und Nichtschwimmer. Heribert Corn

Frage: Wieso ertrinken Menschen?

Antwort: Logisch, weil sie nicht schwimmen können. Aber das ist längst nicht die einzige Ursache, denn es sind beileibe nicht nur Nichtschwimmer, die ertrinken. Selbst gute Schwimmer können in Not geraten, sei es durch körperliche Probleme, Überschätzung der eigenen Fähigkeiten oder Unterschätzung der Gegebenheiten. Je wärmer es ist, desto mehr Menschen ertrinken beim Baden oder Schwimmen – natürlich weil ohnehin mehr Menschen im Wasser sind, aber auch weil Hitze den Unterschied zwischen Körper- und Wassertemperatur vergrößert und generell dem Kreislauf zusetzt.

Frage: Wer ist besonders gefährdet?

Antwort: Bei Kindern und Jugendlichen in unseren Breiten ist Ertrinken, neben Verkehrsunfällen, die häufigste Todesursache. Auch Menschen ab 50 gelten als besonders gefährdet. In Österreich ertrinken nach Angaben des Kuratoriums für Verkehrssicherheit (KFV) jährlich ungefähr 80 Menschen, genaue Angaben sind schwierig, weil als Todesursache oft nur Herzinfarkt angegeben wird. Knapp drei Viertel der Ertrunkenen sind männlich – da sind wir dann auch beim Thema Selbstüberschätzung.

Frage: Woran ist zu erkennen, dass jemand in Gefahr ist zu ertrinken?

Anwort: Wer gegen das Ertrinken ankämpft, ist oft nicht mehr in der Lage, zu rufen oder zu winken, weil er oder sie um Luft ringt und alle Kraft dafür aufbringt, sich über Wasser zu halten. Es gibt aber Anzeichen für lebensgefährliche Situationen: etwa dass der Kopf immer wieder untertaucht. Schwimmen auf der Stelle. Geschlossene Augen oder leerer Blick. Zur Seite gestreckte, manchmal hilflos rudernde Arme. In die Stirn oder vor die Augen hängende Haare, die nicht weggewischt werden.

Frage: Wieso lernen weniger Kinder als früher Schwimmen?

Antwort: Laut aktuellen Daten der Stadt Wien können knapp mehr als die Hälfte aller Achtjährigen in der Stadt überhaupt nicht schwimmen. "In Österreich haben wir eine Badekultur, aber keine Schwimmkultur", sagt Peter Steiner, Chef der Schwimmschule Steiner in Wien. Wegen Corona sind beim Schwimmunterricht einige Jahrgänge auf der Strecke geblieben. Zudem ist in vielen Städten die Schwimmfläche knapp bemessen, auf dem Land sowieso. Ein weiteres großes Problem ist, dass Schulen über immer weniger Lehrpersonal und Freizeitbetreuung verfügen und deshalb auf Extraaktivitäten wie Schwimmen verzichten.

Frage: Welche Gewässer sind besonders gefährlich?

Antwort: Die meisten Menschen ertrinken in Seen und Flüssen. Das hat auch damit zu tun, dass das Wasser an der Oberfläche oft recht warm, aber etwas tiefer schon deutlich kühler ist, was den Kreislauf belastet. In großen Flüssen können Strömungen, Strudel und Soge selbst geübten Schwimmern gefährlich werden. Starke Strömungen in Flüssen sind oft nicht zu erkennen, weil die Wasseroberfläche still aussieht.

Frage: Wie kann ich helfen?

Antwort: Wer Menschen in einem Fluss treiben sieht, sollte nicht auch noch selbst hineinspringen. Es ist nicht nur einmal vorgekommen, dass sich ursprünglich Verunfallte selbst retten oder gerettet werden konnten, aber just jene, die zu Hilfe eilen wollten, ihre Selbstlosigkeit teuer bezahlten. Besser Alarm schlagen, vielleicht am Ufer mitlaufen und wenn möglich zum Beispiel einen Ast oder Stock zuwerfen.

Frage: Was, wenn ich selbst in Not gerate?

Antwort: Nicht gegen die Strömung ankämpfen. Lieber treiben lassen, und sei es vom Ufer weg. Auch im Meer nicht mit aller Kraft gegen eine ablandige Strömung schwimmen, sondern eher versuchen, parallel zum Ufer zu bleiben und so wieder in ruhigeres Gewässer zu kommen. Kraft eher dafür verwenden, auf sich aufmerksam zu machen.

Frage: Wie kann ich Unfällen oder Problemen vorbeugen?

Antwort: Kalt abduschen vor dem Gang oder Sprung ins Wasser, so gewöhnt sich der Körper an die niedrigere Wassertemperatur. Nicht allein an unbeaufsichtigten Stellen ins Wasser gehen. Kinder nicht aus den Augen lassen, auch wenn sie Schwimmflügel tragen und mit einer Schwimmnudel, einem Schlauchboot oder einer Luftmatratze unterwegs sind. Und, eh klar: Schwimmen in Kombination mit Alkohol- oder Drogenkonsum ist keine gute Idee! (Fritz Neumann, 21.6.2024)