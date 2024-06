Die Bäder in Wien sind seit jeher beliebt. IMAGO/Daniel Kubirski

Zwar hat Wien eine lange Badetradition, die mit Thermalbädern bis auf die Römersiedlung im damaligen Vindobona zurückzuführen ist, im 17. und 18. Jahrhundert wurden sogenannte Badestuben in der Stadt jedoch immer rarer. Das Baden verlagerte sich langsam in die Natur hinaus, was Maria Theresia jedoch prompt als "unverschämtes Baden" verbot. In einer Verordnung stand, dass sich "niemand, wer auch immer er seyn möchte, unterstehen soll, in den Flüssen der Donau und Wien an irgendeinem öffentlichen Orte zu baden".

Wer verhalf dem Baden also wieder zum Trend? Pascal Joseph von Ferro. Der Arzt schwor in seiner Schrift Vom Gebrauch der kalten Bäder auf die heilsame Wirkung von Kaltwasserbehandlungen. Von Ferro wird die Erfindung des Badefloßes 1781 zugeschrieben, eines einfachen Holzbaus in der Donau, in dessen Mitte ein Badebecken lag. Über Leitern gelangte man in den Gitterkasten. Die Badeanstalten konnten Gäste kostenlos nutzen. Das Baden in der Donau war wieder auferstanden, wenn auch in einem schwimmenden Käfig. Das "unverschämte Baden" in Flüssen und Seen wurde zur beliebten Freizeitaktivität, die bis heute nicht untergegangen ist. (Isadora Wallnöfer, 21.6.2024)