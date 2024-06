Einige Mitglieder des neu gewählten VÖZ-Präsidiums: Alexander Mitteräcker (DER STANDARD), Oliver Schmerold (ÖAMTC), Silvia Lieb (Moser Holding), Präsident Maximilian Dasch ("Salzburger Nachrichten"), Markus Mair (Styria Media Group), Eugen A. Russ (Russmedia / "Vorarlberger Nachrichten") und Gerhard Valeskini ("Kronen Zeitung"). Gabriel Alarcon

Die Vorstandsmitglieder des österreichischen Verlegerverbands VÖZ haben in ihrer Sitzung am Donnerstag Maximilian Dasch zu ihrem neuen Präsidenten gewählt. Der Geschäftsführer der Salzburger Nachrichten folgt auf den Vorstandsvorsitzenden der Styria Media Group, Markus Mair, der nach sechs Jahren das Amt nun übergibt. Mair fungiert künftig als VÖZ-Vizepräsident.

Im VÖZ-Präsidium wurden einige Positionen neu besetzt: Neuer Vizepräsident im Verband ist Gerhard Valeskini, Geschäftsführer der Kronen Zeitung. In ihren Funktionen als Vizepräsidentin bzw. als Vizepräsident bestätigt wurden Claudia Gradwohl (VGN Medien Holding) und Eugen A. Russ (Russmedia). Silvia Lieb (Moser Holding) als Schriftführerin und Oliver Schmerold (ÖAMTC) als Kassier wurden ebenfalls in ihren Funktionen bestätigt. Richard Grasl (Kurier) ist neues Mitglied im VÖZ-Präsidium. In eine weitere Funktionsperiode gehen die Präsidiumsmitglieder Michael Ausserer (NÖ Pressehaus), Lorenz Cuturi (Oberösterreichische Nachrichten) und Alexander Mitteräcker (DER STANDARD).

Mut und Überzeugung

Maximilian Dasch studierte Unternehmensführung und E-Business-Management an der Fachhochschule Krems und war im Anschluss im Verlagsmarketing der Südostschweiz Medien AG in Chur tätig. Ab 2010 war Dasch Marketingleiter bei den Salzburger Nachrichten, wo er seit 2. September 2013 Geschäftsführer ist. Ab dem Jahr 2018 war er Vizepräsident des VÖZ.

Der neue VÖZ-Präsident betonte die bedeutende Rolle von qualitätsvollen Medienmarken für die Gesellschaft. "Auch wenn die Aufgabenstellungen unserer Branche vielfältig und herausfordernd sind, so dürfen wir doch gerade in Österreich mit Selbstbewusstsein, Mut und Überzeugung für unsere Anliegen, für unsere Rolle und Funktion in der Gesellschaft eintreten. 62 Prozent der Österreicherinnen und Österreicher ab 14 lesen täglich Tageszeitungen, gedruckt und digital. Nimmt man Wochenzeitungen und Magazine und deren digitale Angebote hinzu, erreichen Österreichs Printtitel mehr als drei Viertel der österreichischen Bevölkerung und schaffen damit eine qualitative Öffentlichkeit, Einordnung und Orientierung. Gerade in Zeiten von Desinformation, Meinungsmanipulation und künstlicher Aufregung wichtiger denn je", sagte Maximilian Dasch. (red, 20.6.2024)