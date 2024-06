Mehrere große Vorhaben von Italiens Premierministerin Giorgia Meloni werden gerade verabschiedet – einige davon müssen wohl noch durch eine Volksabstimmung. AFP/POOL/ALESSANDRO DELLA VALLE

Während andere große EU-Staaten wegen bevorstehender Neuwahlen (Frankreich) oder wegen Uneinigkeit in der Regierungskoalition (Deutschland) politisch blockiert scheinen, geht es in Italien Schlag auf Schlag: Nachdem der Senat am Dienstag ein erstes Mal grünes Licht für eine einschneidende Staatsreform gegeben hatte, mit der die Stellung des Regierungschefs auf Kosten des Parlaments und des Staatspräsidenten massiv gestärkt werden soll, verabschiedete die Abgeordnetenkammer am Mittwoch nach einer 14-stündigen Nachtsitzung eine weitere, ebenfalls äußerst umstrittene und weitreichende Reform, die Italien zu mehr Föderalismus verhelfen soll.

Das "Gesetz über die differenzierte Autonomie" wird es den zwanzig italienischen Regionen in Zukunft erlauben, in bis zu 23 Bereichen Aufgaben, die bisher vom Zentralstaat geregelt und erfüllt wurden, in Eigenregie zu gestalten. Die neue Autonomie können die Regionen, wenn sie es wollen, künftig etwa im Gesundheits- und Bildungswesen, aber auch in der Verkehrs-, Umwelt- und Energiepolitik beanspruchen. Um sicherzustellen, dass die Autonomie nicht zulasten der wirtschaftlich sehr viel schwächeren Regionen Süditaliens erfolgt, sollen einheitliche Mindeststandards für die staatlichen Dienstleistungen definiert werden, die in allen Regionen gelten und die durch den Zentralstaat finanziert werden.

Salvinis Traum und "Tag der Schande"

Mit dem neuen Gesetz geht ein alter Traum der einst separatistischen Lega von Matteo Salvini in Erfüllung: Die rechtsradikale Partei hat ihre Wählerhochburgen im reichen Norditalien, wo es viele Lega-Parteigänger leid sind, den aus ihrer Sicht mafiösen Süden weiterhin mit Milliardenbeträgen zu unterstützen. "Dieser Tag wird in die Geschichtsbücher eingehen", erklärte der altgediente Lega-Senator Roberto Calderoli, der politische Vater des Gesetzes.

Oppositionsführerin Elly Schlein dagegen sprach von einem "Tag der Schande": Das Gesetz werde die Ungleichheiten zwischen dem reichen Norden und dem armen Süden entgegen den Versprechungen der Regierung noch verstärken und das Land spalten. PD-Chefin Schlein und auch die Führer der meisten anderen Oppositionsparteien haben Widerstand gegen das Gesetz angekündigt, es wird wohl ein Referendum nötig sein.

Die Bedenken der Opposition werden auch von den Präsidenten der südlichen Regionen Kalabrien, Sizilien und Basilicata, die alle von Exponenten der Forza Italia (und damit von einem Koalitionspartner Melonis) regiert werden, geteilt. Sie trauen den im Gesetz enthaltenen Garantien nicht, zumal die Mindeststandards, die für die öffentlichen Dienstleistungen im ganzen Land gelten müssen, noch gar nicht definiert worden sind. Und auch die Finanzierung dieser Mindeststandards ist in dem hochverschuldeten Italien noch keineswegs sichergestellt. Dass die EU-Kommission am Mittwoch gegen Italien (und andere Länder) ein Defizitverfahren eingeleitet hat, trägt ebenfalls nicht zur Beruhigung bei. Auch innerhalb von Melonis postfaschistischen Fratelli d'Italia, für die die Einheit Italiens über allem steht, gibt es Kritik – wenn auch nur hinter vorgehaltener Hand.

Die Regierungschefin lässt sich davon freilich nicht beeindrucken. "Italien wird gerechter, moderner und effizienter dank des Autonomiegesetzes", behauptet Meloni. Und die nächste Großreform steht bereits auf der Tagesordnung des Parlaments: jene der Justiz. Auch diese ist umstritten, und auch diese wird, wie die Staatsreform mit der Stärkung des Premiers, voraussichtlich einem Referendum unterworfen, weil auch sie eine Verfassungsänderung voraussetzt und im Parlament wohl keine Zweidrittelmehrheit erhalten wird, die eine Volksabstimmung verhindern könnte. Gegen die Staatsreform haben nicht weniger als 180 Verfassungsjuristen einen Appell unterschrieben. Drei große, umstrittene Reformen, drei Referenden mit ungewissem Ausgang: Giorgia Meloni hat sich ziemlich viel vorgenommen für die zweite Halbzeit ihrer ersten Amtszeit. (Dominik Straub aus Rom, 20.6.2024)