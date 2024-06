Zum Projekt:

Am "The Gaza Project", das von der französischen Organisation Forbidden Stories und paper trail media – einem exklusiven Partner des STANDARD – initiiert und koordiniert wurde, waren 50 Journalistinnen und Journalisten beteiligt. Gemeinsam sind sie die langen Listen während des Gazakriegs getöteter Journalistinnen und Journalisten durchgegangen und haben Fall für Fall analysiert. Sie haben Beweismaterial gesammelt und gemeinsam mit an die 50 internationalen Experten besprochen, um jene Fälle und Ereignisse zu filtern, in denen es Hinweise auf einen gezielten Angriff gibt. Sie sprachen mit über 120 Zeugen vor Ort, mit Soldaten der israelischen Armee, Reservisten, Deserteuren und Völkerrechtlern. Neben der Expertengruppe Earshot unterstützten weitere Nichtregierungsorganisationen wie Bellingcat und Amnesty International. Satellitenbilder wurden von Planet, Google Earth Pro und Maxar bezogen.