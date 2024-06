Die Franzosen wollen den Niederländern am Freitag in Gruppe D das Orange verpatzen. Die Slowakei trifft in Gruppe E auf die Ukraine

Kylian Mbappé: Spielt er oder spielt er nicht am Freitag? AFP/FRANCK FIFE

Fußball-EM im Liveticker: Österreich gegen Polen, Fr. ab 18 Uhr

Die Grande Nation hofft und bangt. Spielt Kylian Mbappé mit lädierter Nase im EM-Kracher gegen die Niederlande? Der Gesundheitszustand des französischen Superstars wird vom Verband gehütet wie ein Staatsgeheimnis, und auch Mbappé selbst lässt die besorgten Fans der Équipe Tricolore im Unklaren. "Ohne Risiken keine Siege", schrieb der 25-Jährige kryptisch in den sozialen Medien.

Mit einem großen Pflaster auf der beim Zusammenstoß mit Kevin Dansos Schulter gebrochenen Nase absolvierte Mbappé im Teamquartier des Topfavoriten eine individuelle Athletik-Einheit, tauschte sich dabei mit Nationaltrainer Didier Deschamps aus. Ein von Frankreichs Fußball-Verband FFF angekündigtes Update zum Wohlbefinden des Angreifers blieb jedoch aus.

Schwierige Entscheidung

Hoffnung machten die Aussagen seiner Teamkollegen. "Gute Nachrichten, es ging ihm besser", berichtete William Saliba, Mbappé habe sich einigen Untersuchungen unterzogen. Ob Frankreichs Kapitän aber im zweiten Gruppenspiel gegen die Niederlande am Freitag (21 Uhr, Servus TV und ARD) in Leipzig auflaufen kann, darauf wollte sich noch niemand festlegen.

FFF teilte lediglich mit, dass eine Maske gefertigt werde, die es ermögliche, "nach einer gewissen Zeit der Behandlung eine Rückkehr ins Spiel zu erwägen". So oder so steht Deschamps vor einem Dilemma. Schont er seinen eigentlich unverzichtbaren Weltstar gegen die knallharten niederländischen Verteidiger um Virgil van Dijk lieber für den weiteren Verlauf des Turniers, in dem Mbappé inmitten der politischen Debatten um den Rechtsruck in der Heimat der große Hoffnungsträger ist? Oder ist der Kampf um den wichtigen Gruppensieg Argument genug, um den zukünftigen Real-Madrid-Star als Maskenmann auflaufen zu lassen?

"Mooiste Oranjestraat"

Die Niederlande hat derweil längst das EM-Fieber gepackt. Zehntausende Menschen werden Leipzig wie zuvor schon Hamburg beim 2:1 gegen Polen in Orange tauchen. In der Heimat liefern sich gar komplette Straßen verrückte Euphorieduelle – und ein Wout-Weghorst-Sandwich wird zum Verkaufsschlager an den Tankstellen. Sogar der "Koning" ist begeistert.

Beim ersten Gruppenspiel färbten die niederländischen Fans Hamburg in Orange.



Weit vor dem Antreten der niederländischen Nationalmannschaft in Deutschland hatten daheim bereits die Vorbereitungen zu einem ganz anderen Duell begonnen: Bei jedem Turnier wird die "Mooiste Oranjestraat" gekürt, die schönste orangene Straße im Land. Beim Seriensieger, dem Marktweg in Den Haag, war der Ehrgeiz auch heuer groß. Ganze Häuserfassaden wurden in leuchtende Oranje-Planen gehüllt, kilometerlange Fahnengirlanden zieren die Straße.

König Willem-Alexander hatte den Marktweg bei der Euro 2021 besucht. Und auch die aktuelle Euphorie begeistert das Königshaus. "Die ganze Welt sieht, dass sich die niederländischen Fans wirklich vorbildlich verhalten", sagte Willem-Alexander der Zeitung De Telegraaf. Und: "Darauf kann man stolz sein." Stolz ist auch Familie Weghorst, die ein Tankstellenimperium aufgebaut hat, auf den berühmtesten Sprössling, der gegen Polen das Siegestor erzielt hatte. Seither geht das "Broodje Wout" weg wie, nun ja, warme Semmeln. (sid; fri, 21.6.2024)

Mögliche Aufstellungen zum Spiel Niederlande - Frankreich am Freitag in Leipzig:

Gruppe D, 2. Runde: Niederlande - Frankreich (Leipzig, Red Bull Arena, 21.00 Uhr/live ServusTV und ARD, SR Anthony Taylor/ENG)

Niederlande: 1 Verbruggen - 22 Dumfries, 6 De Vrij, 4 Van Dijk, 5 Ake - 24 Schouten, 14 Reijnders, 16 Veerman - 7 Simons, 10 Depay, 11 Gakpo

Frankreich: 16 Maignan - 5 Kounde, 4 Upamecano, 17 Saliba, 22 T. Hernandez - 7 Griezmann, 13 Kante, 14 Rabiot - 11 Dembélé, 9 Giroud, 15 Thuram

Fraglich: Mbappe (Nasenbeinbruch)

Gruppe E, 2. Runde: Slowakei - Ukraine (Düsseldorf, 15.00 Uhr/live ServusTV und RTL, SR Michael Oliver/ENG)

Slowakei: 1 Dubravka - 2 Pekarik, 3 Vavro, 14 Skriniar, 16 Hancko - 19 Kucka, 22 Lobotka, 8 Duda - 26 Schranz, 9 Bozenik, 17 Haraslin

Ukraine: 23 Lunin - 2 Konoplja, 13 Sabarnyj, 22 Matwikenko, 17 Sintschenko - 18 Braschko, 19 Schaparenko - 15 Zyhankow, 14 Sudakow, 10 Mudryk - 11 Dowbyk