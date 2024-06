18.00 FUSSBALL

Uefa Euro 2024: Polen – Österreich Österreichs Elf rund um Teamchef Ralf Rangnick trifft in Berlin auf Polen. Die letzte Euro-Begegnung zwischen Österreich und Polen 2008 endete mit einem 1:1-Unentschieden.

Bis 19.45, Servus TV

19.40 REPORTAGE

Re: Hilfe für Schottlands Männer Schottland hat die höchste Suizidrate innerhalb Großbritanniens. Als ein Grund dafür gilt das gesellschaftlich tradierte Männerbild vom vermeintlich starken Mann. Bis 20.15, Arte

21.20 GALA

Sommernachtsgala Grafenegg 2024 Sommernachtsgala in Grafenegg läutet wieder die sommerliche Festivalsaison ein. Mit dabei sind u. a. die Sopranistin Regula Mühlemann und Tenor Pene Pati. Am Pult des Tonkünstler-Orchesters steht die polnische Dirigentin Marta Gardolińska. Bis 22.55, ORF2

23.15 THRILLER

Swimming Pool (F/GB 2003, François Ozon) Krimiautorin Sarah (Charlotte Rampling) reist auf der Suche nach Inspiration in eine Villa nach Frankreich, wo die aufreizende Julie (Ludivine Sagnier) für unerwartete Turbulenzen sorgt. Von François Ozon (Mein fabelhaftes Verbrechen) doppelbödig inszeniertes Vexierspiel. Bis 0.50, 3sat

Die Krimischriftstellerin Sarah Morton (Charlotte Rampling, r.) will im französischen Landhaus ihres Verlegers ein neues Buch schreiben und wird dabei von Julie (Ludevine Sagnier) gestört. Constantin Film

23.55 LIEBESEPOS

Jenseits von Afrika (Out of Africa, USA 1985, Sydney Pollack) Karen Blixen (Meryl Streep) wandert durch die Heirat mit ihrem Cousin (Klaus Maria Brandauer) nach Kenia aus. Dort findet sie in dem Großwildjäger Denys Hatton (Robert Redford) ihre große Liebe. Eine wahre Geschichte aus dem Blickwinkel der dänischen Autorin Karen Blixen, die als junge Frau versucht, sich eine unabhängige Existenz aufzubauen. Bis 2.25, ORF_2

0.15 MELODRAM

Carol (GB/USA 2015, Todd Haynes) Die Verkäuferin und angehende Fotografin Therese (Rooney Mara) trifft in einem New Yorker Department-Store auf die ältere, verheiratete Carol (Cate Blanchett). Für die sich entspinnende Liebe zwischen den beiden scheint in der rigorosen Welt der 1950er-Jahre kein Platz zu sein. Von Todd Haynes (May December) stilsicher inszeniertes Gesellschaftsdrama. Bis 2.05, SWR