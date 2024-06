Am Montag kam es in Düsseldorf im Match gegegen Frankreich zu Becherwürfen

Der Tatort, die Düsseldorf Arena. AFP/KENZO TRIBOUILLARD

Berlin - Die Uefa hat gegen den ÖFB eine Geldstrafe von 57.375 Euro verhängt. Grund dafür sind Becherwürfe österreichischer Fans am Montag beim EM-Auftakt gegen Frankreich (0:1) in der Düsseldorfer Arena. Entsprechende übereinstimmende Medienberichte bestätigte der ÖFB am Donnerstagnachmittag. Keine Bestätigung gab es zu den Angaben, wonach dem heimischen Verband bei weiteren Vergehen eine sechsstellige Pönale drohe und eventuelle Übeltäter vom ÖFB zur Kasse gebeten würden. (APA; 20.6.2024)