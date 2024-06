Die Feuerwehr rückte wegen einesgrößeren Wohnungsbrandes an der Linken Wienzeile aus. APA/GEORG HOCHMUTH

Wien – In einem mehrstöckigen Mietshaus an der Linken Wienzeile in Wien-Mariahilf ist Donnerstag am späten Nachmittag ein Brand ausgebrochen, ein großer Blaulicht-Einsatz war die Folge. Ersten Informationen nach wurden mehrere Menschen verletzt. Einige Personen wurden von der Berufsfeuerwehr Wien über eine Drehleiter aus dem verrauchten Gebäude geborgen, das sich vis-a-vis zum Naschmarkt befindet. Kurz vor 18.00 Uhr war das Feuer bereits gelöscht.

Es handelte sich laut Feuerwehrsprecher Martin Hofbauer um einen ausgedehnten Wohnungsbrand, der für eine starke Verrauchung des Stiegenhauses sorgte. Die Flammen wurden mit mehreren Rohren von unterschiedlichen Angriffspunkten aus gelöscht. Am frühen Abend war die Berufsfeuerwehr noch mit Nachlöscharbeiten, Sicherungsmaßnahmen und der Abklärung des Brandherds beschäftigt.

"Unzählige Anzeigen"

Der Einsatz hatte für die Blaulichtorganisationen recht unübersichtlich begonnen. "Es sind unzählige Anzeigen eingegangen", sagte Hofbauer der APA. Nicht nur betroffene Bewohnerinnen und Bewohner hatten um Hilfe gerufen. Auch Passanten und Besucher des Naschmarkts auf der gegenüberliegenden Straßenseite setzten Notrufe ab und meldeten das Feuer.

Das betroffene Miethaus wurde 1888 von Ludwig Zatzka errichtet. Eigentlich sind es zwei eigenständige Zwillingshäuser mit eigenen Eingängen. Bis zu seiner Schließung vor wenigen Jahren war in einem Teil des Gebäudes im Erdgeschoß das Lokal "Gräfin vom Naschmarkt" etabliert gewesen. (APA, 20.6.2024)