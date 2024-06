Donald Sutherland in "Wenn die Gondeln Trauer tragen" (1973) imago images/glasshouseimages

Hollywoodstar Donald Sutherland ist tot. Der in Kanada geborene Hollywood-Superstar, dessen Karriere sich von den 1960er-Jahren bis in die aktuelle Zeit erstreckte, ist nach Angaben seines Sohnes Kiefer nach langem Leiden in Florida verstorben. Sutherland hatte sich mit Rollen in Filmen wie MASH, Eine ganz normale Familie, Klute oder Wenn die Gondeln Trauer tragen einen Namen gemacht. Auch in den 2010er-Jahren war er noch als Schauspieler tätig, in besonderer Erinnerung bleiben seine düsteren Auftritte in der Hunger Games-Filmreihe. (red, 20.6.2024)