Reaktionen zum Fußball-EM-Spiel Dänemark - England (1:1):

Kasper Hjulmand (Dänemark-Trainer): "Wir haben ein gutes Spiel gemacht, in dem wir an den Sieg geglaubt haben. Gegen England haben die Spieler viel Feuer und Leidenschaft gezeigt. Wir haben genau das gemacht, was in so einem Spiel nötig ist, wir haben über 90 Minuten abgeliefert."

Gareth Southgate (England-Trainer): "Das war sicher nicht so gut, wie wir uns das vorgestellt haben. Wir hatten Probleme mit der Spielkontrolle, das hat zu einer ängstlichen Vorstellung geführt. Das muss sich ändern, wenn wir in diesem Turnier weiter kommen wollen. Wir müssen mehr Druck auf die Gegner ausüben als in den ersten beiden Spielen. Derzeit ist unser Spielfluss nicht so, wie wir wollen."

Harry Kane (England-Torschütze): "Es gibt keine leichten Spiele bei einem Großereignis, das hat man gesehen. Wir können besser sein - mit und gegen den Ball. Es spricht für ein gutes Team, nicht die beste Leistung zu zeigen und dennoch ein Ergebnis zu holen. Wir müssen ruhig bleiben, analysieren und uns sammeln. Schritt für Schritt werden wir es schaffen."

