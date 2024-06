Riccardo Calafiori (li) beim Verkraften seines Malheurs, während die Spanier jubelnd abdrehten. AFP/PATRICIA DE MELO MOREIRA

Gelsenkirchen – Der Weg zum Europameistertitel dürfte auch und vor allem über Spanien führen. Der dreifache Titelträger gewann den großen Gruppe-B-Schlager gegen Italien höchst verdient mit 1:0, brauchte dafür aber ein Eigentor von Riccardo Calafiori.

Kein Fußballspiel hat bei Europameisterschaften dieses Jahrhunderts eine so bewegte Tradition wie Spanien gegen Italien: 2021 traf man sich im Halbfinale, 2016 im Achtelfinale, 2012 im Finale und in der Gruppenphase, 2008 im Viertelfinale. Nach dem Donnerstag-Date in Gelsenkirchen sehnen wohl nur die Spanier ein weiteres Rendezvous am 14. Juli in Berlin vorbei.

Die Interpretation der jeweiligen Hymnen hätte nicht konträrer sein können, Italiens inbrünstige Fratelli starteten gegen das textlose Oh-oh-oh der Iberer emotional quasi mit 1:0. Auf dem Feld reversierte sich das im Eiltempo, schon nach zwei Minuten musste Italien-Goalie Gianluigi Donnarumma einen zu zentralen Pedri-Kopfball über die Latte lenken. Es ging rasant weiter: Nico Williams köpfelte aus vier Metern haarscharf vorbei (10.), immer wieder riss der dribbelstarke Flügelspieler von Athletic Bilbao Italiens rechte Seite auf.

Nico Williams (li) hatte die eine oder andere hochkarätige Chance. AP/Andreea Alexandru

Spanien spielte, Italien verteidigte und suchte sein Heil in schnellen Gegenstößen. Donnarumma ermöglichte mit einer Parade gegen den aus spitzem Winkel schießenden Alvaro Morata eine seltene Überzahl-Gelegenheit, die Marc Cucurella aber souverän wegverteidigte (24.). Also war wieder Donnarumma dran: Fabián Ruiz zündete aus 30 Metern eine Rakete, Italiens Keeper riskierte das Wohl seiner Fingerspitzen und lenkte die Kugel über das Tor (25.). Der Spieler des Turniers 2021 kann es noch.

Spanien kombinierte herrlich und stieß mit mutigen Dribblings immer wieder in kritische Gefilde vor, der 16-jährige Lamine Yamal holte sich mehrfach Szenenapplaus ab. Es war eine intensive Partie mit zahlreichen Kollisionen, deren italienische Teilnehmer stets mehr zu leiden schienen. Minute 43: Die spanische Fankurve stimmt zum vierten Mal Gigi d’Agostinos "L’Amour toujours" an, am Weg zum Stadion hatten Fangruppen den sozialistischen Ministerpräsident Pedro Sanchez tief unter der Gürtellinie geschmäht. Sie waren also nur aus Sicht der TV-Kameras links. Italiens Konter sahen im Ansatz oft gefährlicher aus als in der Ausführung, mit 0:0 ging es in die Pause.

Spanische Geigen

Bryan Cristante hatte etwa 15 Sekunden gespielt, als er sich für ein Foul an Rodri Gelb abholte. Minute 51: Solospitze Gianluca Scamacca lässt mit einer Ballannahme zwei Gegenspieler aussteigen, läuft über das halbe Feld – und spielt zu steil für Federico Chiesa ab. Im Gegenzug schoss der freistehende Pedri nach scharfer Cucurella-Hereingabe aus sieben Metern vorbei.

Es musste also der Führende der EM-Torschützenliste richten: Eigen Tor. Williams flankte scharf von links, Morata und Donnarumma lenkten den Ball minimal ab und Riccardo Calafioris Knie war zur falschen Zeit am falschen Ort (55.).

55. Spielminute. Drei fassungslose Italiener: Bastoni, Goalie Donnarumma und Eigentorschütze Calafiori. Sowie drei hocherfreute Spanier: Morata, Pedri und Lamine Yamal. AFP/INA FASSBENDER

Es gibt vorgebliche Titelkandidaten, die ein 1:0 zu verwalten suchen. Spanien gehört nicht dazu. Dem Führungstor folgten drei Großchancen binnen ebensovielen Minuten, zweimal hieß Italiens Retter Donnarumma, einmal Andrea Cambiaso.

60.: Yamal biegt den Ball auf der Suche nach dem zweiten Tor knapp am Kreuzeck vorbei. Der freundliche italienische Nachbar auf der Pressetribüne schüttelt nur mehr den Kopf. Eine Kombination zweier Joker ließ ihn fast wieder lachen, doch Mateo Retegui sprang an Cristantes Stanglpass vorbei (66.). Wieder Spanien: Williams traf aus der Distanz aber nur das Lattenkreuz (70.). Italien wurde danach etwas aktiver, konnte aber weder aus dem Spiel noch durch Standardsituationen Wertvolles generieren. Donnarumma verhinderte Schlimmeres.

Die blaugekleidete Mehrheit im Stadion muss also noch bis zum Abschluss gegen Kroatien zittern, die Spanier stehen bereits als Gruppensieger fest. Einige der verbliebenen Fans feierten das 15 Minuten nach Abpfiff noch mit den Klängen eines Italieners, wurden dafür aber von anderen ausgepfiffen. (Martin Schauhuber aus Gelsenkirchen, 20.6.2024)

Fußball-EM - Gruppe B, 2. Runde:

Spanien - Italien 1:0 (0:0). Gelsenkirchen, SR Vincic/SLO

Tor: 1:0 (55.) Calafiori (Eigentor)

Spanien: Simon - Carvajal, Le Normand, Laporte, Cucurella - Pedri (72. Baena), Rodri, Ruiz (94. Merino) - Yamal (72. Ferran), Morata (78. Oyarzabal), Williams (78. Ayoze)

Italien: Donnarumma - Di Lorenzo, Bastoni, Calafiori, Dimarco - Jorginho (46. Cristante), Barella - Frattesi (46. Cambiaso), Pellegrini (82. Raspadori) - Chiesa (64. Zaccagni) - Scamacca (64. Retegui)

Gelbe Karten: Rodri, Le Normand, Carvajal bzw. Donnarumma, Cristante