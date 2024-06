"Die Wahl dieses Jahr wird solch enorme Konsequenzen für Frauen und Familien haben, dass ich einfach nicht still bleiben kann", sagt Gates

Informatikerin und Volkswirtin Melinda Gates war rund 27 Jahre mit Microsoft-Gründer Bill Gates verheiratet. AFP/STEFANI REYNOLDS

Washington – Bei der US-Präsidentenwahl im November will Melinda Gates ihre Stimme dem demokratischen Amtsinhaber Joe Biden geben. "Ich habe noch nie einen Kandidaten für das Präsidentenamt öffentlich unterstützt", schrieb die Multimilliardärin am Donnerstag auf der Plattform X. "Aber die Wahl dieses Jahr wird solch enorme Konsequenzen für Frauen und Familien haben, dass ich einfach nicht still bleiben kann."

Frauen verdienten einen Präsidenten, der sich "für den Schutz ihrer Sicherheit, ihrer Gesundheit, ihrer wirtschaftlichen Macht, ihrer reproduktiven Rechte und ihrer Fähigkeit zur freien und uneingeschränkten Teilnahme an einer funktionierenden Demokratie" einsetze, schrieb Gates weiter. "Bei dieser Wahl könnte der Kontrast nicht größer sein. Ich werde für Präsident Biden stimmen."

Vermögen von elf Milliarden US-Dollar

Die Informatikerin und Volkswirtin (59) war rund 27 Jahre mit Microsoft-Gründer Bill Gates (68) verheiratet – einem der wohlhabendsten Menschen der Welt. 2021 ließen die beiden sich scheiden. Melinda Gates arbeitete im ersten Jahrzehnt ihrer Karriere bei Microsoft und war bis Anfang Juni in der gemeinsamen Gates-Stiftung tätig. Heute setzt sie sich vor allem für die Rechte von Frauen und Mädchen ein. Ihr Vermögen beläuft sich nach Angaben von "Forbes" auf rund elf Milliarden US-Dollar (10,23 Mrd. Euro).

Gates ließ am Donnerstag offen, inwiefern sie ihre Unterstützung für Biden auch finanziell untermauern wird. Wahlkämpfe kosten in den USA ein Vermögen. Sowohl der Demokrat Biden als auch sein Herausforderer, der Republikaner Donald Trump, sind auf Unterstützer mit tiefen Taschen angewiesen – wer Erfolg haben will, braucht das nötige Kleingeld. Die Wahlkampfteams von Biden und Trump verkünden immer wieder neue Rekorde bei den eingesammelten Millionensummen. (APA, 21.6.2024)