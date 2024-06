Gibt es bei der Europameisterschaft eine Mannschaft, die Sie ganz besonders ungern als Sieger vom Platz gegen sehen? Und falls ja: Warum?

Ich persönlich finde die Engländer – beim Fußball – unsympathisch, weil sie immer so einen großmäuligen Eindruck bei mir erzeugen. Obwohl sie titelmäßig noch nie was gerissen haben (das Wembley-Tor war keines; der WM-Titel daher ungültig). Die italienische Spielweise ist zwar effektiv, aber laaaaangweilig. Die möchte ich bitte auch nicht siegen sehen. Ach ja, und an die Nationalisten aus Serbien: Viele Freunde habt ihr euch seit den 90-ern nicht gemacht – fangt mal an zu überlegen, warum das so ist.

Bei manchen Spielen ist es mir wurscht, wer gewinnt – bei anderen habe ich eindeutige Präferenzen, auch wenn "meine" Mannschaft nicht beteiligt ist.

Eröffnen Sie Ihr eigenes Forum hier