Rettungsteams und Krankenwagen waren im Einsatz (Symbolbild). AFP/OZAN KOSE

Ankara – Bei Waldbränden im kurdischen Südosten der Türkei sind Regierungsangaben zufolge mindestens fünf Menschen ums Leben gekommen. Wie Gesundheitsminister Fahrettin Koca am Freitag im Onlinedienst X mitteilte, wurden weitere 44 Menschen verletzt, zehn davon schwer, als das Feuer in mehreren Ortschaften nahe der Stadt Mardin wütete. Demnach wurden mehrere Rettungsteams und Krankenwagen in die Region geschickt.

Der türkische Innenminister Ali Yerlikaya teilte in einer gesonderten Nachricht mit, dass das Feuer am späten Donnerstag in einer Region 30 Kilometer südlich der Stadt Diyarbakır ausgebrochen sei und sich aufgrund starker Winde auf fünf Dörfer ausgebreitet habe. "Leider verloren drei Einwohner der Region Diyarbakır und zwei der Region Mardin ihr Leben", schrieb er auf X. Auf Bildern in Onlinemedien war zu sehen, wie ein riesiger Brand den Nachthimmel erhellt und Rauchwolken aufsteigen. (APA, 21.6.2024)