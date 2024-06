Hallo. Ich bin schon länger aus der Schule draußen und würde gerne mein Allgemeinwissen beziehungsweise Wissen in bestimmten Fächern auffrischen/erweitern, zum Beispiel Naturwissenschaften. (Schulbücher sind keine Option, da HAK-Absolvent.) Haben Sie gute Ressourcen? Wie gehen Sie es an, wenn Sie Ihr Allgemeinwissen erweitern wollen?

Wichtige Frage: Wie definieren Sie Allgemeinwissen, was gehört für Sie dazu?

Ich höre Blaulichtflüssigkeit-Podcast und ein Host lernt gerade für den MedAT und erzählt über die Lernfortschritte und Fun Facts über Physik, Chemie und Biologie und ich würde gerne meine Kenntnisse vor allem in diesem Thema erweitern, da das in der HAK nicht wirklich Platz hat (in Summe zehn Wochenstunden für alles ist nicht viel).

