Der US-Amerikaner fühlt sich in seiner Wohnung im ersten Bezirk in Wien manchmal so, als würde er ein Künstlerleben im vorletzten Jahrhundert führen

Der US-amerikanische Künstler Kyle Keese wohnt in Wien-Innere Stadt und nutzt seine Wohnung im Geiste Berlins und Paris’ von anno dazumal regelmäßig als Kunstsalon. Hier ist er Teil eines Bühnenbilds.

Die Wohnung ist ein Bühnenbild, und die Kulissen für dieses Bühnenbild kommen zum überwiegenden Teil aus einer Hinterlassenschaft von der Großmutter eines lieben Freundes, Frau Maria, die ein Haus in Pottendorf bewohnte. Das Barmöbel ist eine Collage aus Möbelfragmenten, aus Schränken und Kredenzen, aus Betthäuptern und Nachtkästchen, die ich in den ersten Tagen, nachdem ich eingezogen bin, mithilfe von Freunden und Nachbarinnen zu dieser dreidimensionalen Skulptur zusammengebaut habe.

Der Künstler Kyle Keese hat sich im ersten Bezirk in Wien eine Möbelcollage geschaffen. Lisi Specht

Auch die altmodische Eckbank und die schwarzen Stühle stammen aus ihrer Wohnung. Die kleine Lampe mit dem Brandfleck an der Decke hing einst in einer kleinen, verlassenen Kirche in Venedig, in der Chiesa di Santo Spirito. Als der Papst in Venedig zu Besuch war, hat er die Lampe quasi mitgesegnet. Die anderen Sachen wie etwa der Spiegel, das Mariengemälde oder die alten Gobelins an der Wand waren schon hier oder sind Geschenke von Freunden und fristen hier nun ein zweites Leben. Und obwohl sich hier alles vermischt zu einer Art Möbelcollage, passen die Dinge irgendwie doch gut zusammen. Es ist, als wäre es nie anders gewesen.

Ich mag es, mich einem Ort hinzugeben und den Geist dieses Ortes, den sogenannten Genius Loci, aufzusaugen. Seitdem ich hier wohne, trage ich immer wieder die alten Anzüge, die einst dem Vormieter gehörten und die noch im Salon hingen, als ich eingezogen bin. Ich werde dadurch zum Teil des Bühnenbilds, spüre die Energie dieses Ortes, fühle mich wie ein Entertainer, der die Tradition in die Zukunft fortführt. Wenn die Fenster offenstehen und unten auf der Straße die Fiaker auf dem Kopfsteinpflaster vorbeiklackern, habe ich das Gefühl, ein Künstlerleben im vorletzten Jahrhundert zu führen.

Der Anzug des Vormieters hing noch im Salon, als Kyle Keese einzog. Lisi Specht

Ich selbst bin in den USA geboren und bei Yankees aufgewachsen, habe die längste Zeit meines Lebens in Raleigh, North Carolina, gelebt, und da ist die Dimension des Begriffs 'Geschichte' eine ganz andere als hier. Mich fasziniert die Tiefe des europäischen Geschichte-Begriffs ungemein. Hier zu sein, das ist, als würde man Teil eines wunderschön inszenierten Theaterstücks sein – doch im Gegensatz zu dem, was ich von zu Hause kenne, im Gegensatz zu all den Neobarock- und Neorenaissance-Häusern in Amerika ist das alles hier real. Davor habe ich großen Respekt.

Gefunden habe ich die Wohnung über Kunstfreunde von der Gruppe Gelitin, mit denen ich bei einem Projekt zusammengearbeitet habe. Sie hat circa 130 Quadratmeter, das Haus ist einige Hundert Jahre alt, die Grundmauern gehen sogar auf das 14. Jahrhundert zurück. Es gab mehrere Interessenten für diese Wohnung. Ich hatte das große Glück, dass ich dem Vermieter bei einer Veranstaltung in der Secession über den Weg lief, dass wir uns auf Anhieb gut verstanden haben und dass ihm die Idee, hier nicht nur zu wohnen, sondern auch eine Art Kunstsalon zu veranstalten, sehr gut gefallen hat.

Die meisten Dinge stammen aus der Hinterlassenschaft von Frau Maria, der Großmutter eines Freundes. Lisi Specht

Der Salon ist eine Bühne für internationalen Austausch, er ist ein Symbol für eine Toleranz-Policy und Offengeistigkeit, wo die Leute miteinander ins Gespräch kommen sollen. Ich möchte damit an die große Salonkultur von Berlin und Paris anknüpfen. Der Name des Salons, Zum Schwarzen Elefanten, übrigens leitet sich von einer Anekdote von Maximilian II. ab, als er 1552 mit einem Elefanten aus Spanien nach Wien zurückkehrte. Es ist auch schon vorgekommen, dass plötzlich fremde Leute vor der Tür standen, und schon zehn Minuten später saßen sie mit uns auf der Couch und schlürften Champagner.

Die Lampe mit dem Brandfleck ist aus Venedig. Sie wurde vom Papst mitgesegnet. Lisi Specht

Das will ich, das macht mich glücklich, das ist mein Traum einer Gastgeberkultur. Es ist nun knapp hundert Jahre her, dass viele großartige Künstlerinnen und Künstler dieses Land verlassen mussten – und ich denke, es ist dringend an der Zeit, die Avantgarde wieder zurück einzuladen. Ich wünsche mir, dass wir wieder lernen, alle miteinander Walzer zu tanzen. (24.6.2024)