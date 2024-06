Mitarbeiter der Fabrik wurden von den Flammen erfasst (Symbolbild). Daniel Scharinger / picturedesk.

Bozen – Nach einer Explosion in einer Fabrik in der Südtiroler Landeshauptstadt Bozen in der Nacht auf Freitag haben sich vier Personen in Lebensgefahr befunden. Insgesamt wurden laut italienischen Medienberichten acht Personen verletzt, fünf davon schwer. Sie waren demnach Arbeiter der Fabrik. Die Explosion hatte sich gegen Mitternacht in der Lagerhalle der Fabrik, die sich in der Bozner Industriezone befindet, ereignet. Einige Mitarbeiter wurden von den Flammen erfasst.

Die Schwerverletzten wurden mit dem Hubschrauber in die Krankenhäuser von Padua, Verona und Murnau in Bayern gebracht. Jene, die nicht in Lebensgefahr schwebten, wurden in Bozen behandelt.

"Sehr schwerer Unfall"

Betroffen war die 1936 gegründete Fabrik "Aluminium". Sie begann 1976 mit der Produktion von Strangpressprofilen und wurde zum europäischen Marktführer in diesem Bereich.

"Dies ist ein sehr schwerer Unfall. Wir arbeiten in engem Kontakt mit den Ermittlungsbehörden, dem Zivilschutz und dem Gesundheitsdienst, um den Ursachen dieses Unfalls nachzugehen", sagte Südtirols Landeshauptmann Arno Kompatscher (SVP). (APA, 21.6.2024)