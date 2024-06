Apple-Chef Tim Cook weiß um die Relevanz des chinesischen Marktes für sein Unternehmen. GETTY IMAGES NORTH AMERICA/JUSTI

Mit der kürzlichen Ankündigung von Apple Intelligence, der Antwort von Apple auf den großen KI-Trend, bleiben ein paar Fragen weiterhin offen. Eine davon trifft den für den US-Konzern so wichtigen chinesischen Markt. Aufgrund von sehr strengen KI-Regulierungen könnte der Apple-Service dort möglicherweise gar nicht starten oder nur mit gewissen Datenschutzbedenken.

Am 10. Juni 2024 präsentierte die Tech-Firma aus Cupertino Apple Intelligence. Unter dieser Bezeichnung stellte man ein Bündel an KI-Funktionen vor, das nahtlos über die Apps im Ökosystem von Apple und auf allen Plattformen verwendet werden kann, zumindest unter den kommenden Betriebssystemen iOS 18, iPad OS 18 und MacOS Sequoia.

Die Kooperation mit OpenAI hat viele Datenschutzfragen aufgeworfen, die Apple versucht hatte im Rahmen ihrer Vorstellung zu beantworten. So versprach der Konzern, die meisten Anfragen direkt auf dem Gerät verarbeiten zu wollen, das heißt: kein Austausch mit irgendwelchen Cloud-Servern von Fremdfirmen. Zudem versicherte Apple, dass man als zweite Instanz Apple-eigene KI-Server zur Verfügung stellen wolle. Erst in dritter Instanz müsste das System auf Drittanbieter zurückgreifen. In den USA wäre das ChatGPT.

Sonderfall China

In China ist man streng mit ausländischer Technologie, speziell in Sachen generative KI. Jede eingesetzte KI muss deshalb durch die Prüfung der Cyberspace Administration of China. Bisher wurden allerdings ausschließlich chinesische Firmen auf diesem Gebiet durchgewunken. Das würde für Apple Intelligence bedeuten, dass zumindest die dritte Instanz, also die Drittanbieter-Software, im Falle von Apple Intelligence chinesisch sein müssten. Laut "Wall Street Journal" wurden bereits Gespräche mit der Suchmaschinenfirma Baidu und dem Onlinehändler Alibaba geführt, die beide über eigene KI-Modelle verfügen.

Bei iCloud ist es aktuell so, dass das chinesische Gesetz lediglich heimischen Firmen erlaubt, auf dem Apple-Service Daten zu speichern oder Cloud-Daten zu verarbeiten. Um den Service deshalb in China anbieten zu können, musste Apple schon hier mit einer staatsnahen Firma kooperieren. Ein ähnliches Einlenken bei Apple Intelligence würde wohl weitere Datenschutzbedenken auslösen.

Wann Apple Intelligence genau erscheinen soll, konnte Apple bisher nicht beantworten. Derzeit spricht man beim US-Konzern von "Herbst", allerdings gehen viele Experten davon aus, dass dies wohl im ersten Schritt nur für die USA gelten könnte. Europa und wohl auch China werden dann voraussichtlich 2025 folgen. (red, 21.6.2024)