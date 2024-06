"Blue Nile to the Galaxy Around Olodumar" heißt das von der Township-Kultur und Jazzmusikerin Alice Coltrane inspirierte Stück

Jeremy Nedd zeigt "Blue Nile to the Galaxy Around Olodumare" bei der Tangente. Zivanai Matangi

Was haben die US-amerikanischen Choreografen Bryan Arias und Jeremy Nedd gemeinsam? Jawohl: Sie leben in Basel. Der erste der beiden Neo-Schweizer zeigte Anfang dieses Jahres seine tänzerische Interpretation von West Side Story in der Wiener Volksoper, der zweite stellt am Samstag beim Tangente-Festival im Festspielhaus St. Pölten sein neuestes Werk vor: Blue Nile to the Galaxy Around Olodumare.

Nedd wurde 1985 im New Yorker Stadtteil Brooklyn geboren und tanzte in jungen Jahren nach seiner Übersiedlung nach Europa bei Größen wie William Forsythe, Jiří Kylián oder Stephan Thoss. Sein Interesse gilt weniger der Schweizer Tanztradition als vielmehr jener der Township-Kultur Pantsula, die im Südafrika der 1950er-Jahre als Reaktion auf die Apartheid-Unterdrückung entstanden ist.

"Pantsula ist eine sehr virtuose, starke und präzise Bewegungsform", erläutert Nedd. Und, dass er diesen kraftvollen Tanz für sein Stück "etwas weicher" gemacht habe. Außerdem begeistert er sich für den Afrofuturismus, dessen Musik, Kunst und Science-Fiction – und in diesem Zusammenhang für die Astronomie.

Jazz-Inspiration

Der Titel Blue Nile to the Galaxy Around Olodumare bezieht sich auf zwei Werke der Jazzmusikerin Alice Coltrane. Blue Nile ist die dritte Nummer auf ihrem Album Ptah, the El Daoud (1970), Galaxy Around Olodumare die Position zwei auf World Galaxy aus dem Jahr 1972. Olodumare heißt übrigens ein Götterwesen der afrikanischen Yoruba-Religion, das sowohl das Universum als auch das Leben geschaffen haben soll.

Aus diesen Ingredienzien mischt Nedd zusammen mit dem südafrikanischen Tanz-Kollektiv Impilo Mapantsula – Sibongile Mathebula, Sicelo Xaba, Thomas Motsapi, Bonakele Masethi sowie Sello Modiga – eine galaktisch angehauchte tänzerische Komposition. Die Gruppe hat sich ganz der Tradition und Gegenwart des Pantsula verschrieben und bereits zuvor zwei vielbeachtete Stücke in Nedds Choreografie erarbeitet. (Helmut Ploebst, 21.6.2024)