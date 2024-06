Gegen eisige Kälte muss sich Szczepan Twardochs Held Widuch behaupten. IMAGO

Die Kälte, die dem Leser aus dem gleichnamigen neuen Roman des polnischen Schriftstellers Szczepan Twardoch entgegenweht, rührt nicht nur von den abgrundtiefen Grausamkeiten, zu denen der Mensch fähig ist. Die Entfesselung archaischer Gewalt ist insgesamt zentrales Thema dieses packenden und verstörenden Buchs.

Wer die Kälte aufsucht wie in der Rahmenhandlung, in der sich Twardoch selbst inmitten einer Lebenskrise in die Kälte der Arktis begibt, sehnt sich nach einem Ort, an dem Menschen eigentlich nichts zu suchen haben, einem Ort, an dem die Natur das Sagen hat und nur die Ewigkeit regiert.

Unwirklicher Ort

Twardoch ist auf dem Weg zu diesem unwirklichen Ort. Eine ältere Frau hat ihn auf diese Reise eingeladen. Auf ihrem Segelschiff gibt sie dem Erzähler Twardoch ein Manuskript, das von einem gewissen Konrad Widuch stammt, der – wie sich herausstellt – wie Twardoch aus dem oberschlesischen Ort Pilchowice stammt. Schlesien – diese historisch und kulturell hin und her gerissene Region, die alles andere als für klar umrissene Identitäten steht, hat auch Twardochs Geburt als Schriftsteller ermöglicht.

Die Zerrissenheit von Identitäten, Schicksale als Spielball historischer Umbrüche und Zäsuren – diese Themen ziehen sich wie ein roter Faden durch die Romane, in denen Twardoch universelle Fragen menschlicher Existenz exemplifiziert. In Kälte schickt Twardoch den Leser in das ruhelose und getriebene Leben Widuchs, der nach dem Zweiten Weltkrieg seine unglaubliche Geschichte aufgeschrieben hat. Eine Geschichte, die von den Umbrüchen des zwanzigsten Jahrhunderts geprägt ist und in der sich Anleihen von Klassikern wie Joseph Conrad, Robert Louis Stevenson oder Jack London zu moderner Abenteuerliteratur vermengen.

Szczepan Twardoch, "Kälte". Aus dem Polnischen von Olaf Kühn. € 26,80 / 432 Seiten. Rowohlt Berlin, Berlin 2024 rowohlt Berlin Verlag

Stalinistischer Terror

Widuch diente in der kaiserlichen Marine von Wilhelm II., wird Teil des Spartakusbundes und geht, nachdem die Novemberrevolution gescheitert ist, nach Russland, schließt sich den Bolschewiki an, steigt zum bedeutenden Kämpfer und Revolutionär auf und wird schließlich Opfer von Stalins Terror. Er landet in einem sibirischen Lager, aus dem er fliehen kann.

Das Manuskript, das den zentralen Teilen des Romans ausmacht, berichtet vor allem von dieser Flucht durch die Kälte des Fernen Ostens, bei der Widuch von einem Volk mit archaischen Ritualen aufgenommen wird. Twardoch schont den Leser nicht. Die Grausamkeiten, die Widuchs Leben geprägt haben, werden drastisch erzählt. Es ist das große Verdienst Twardochs und dessen Erzählkunst, dass in dieser Geschichte vom Suchen und Überleben in einer finsteren Zeit auch die Gegenwart mit dem russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine durchschimmert. (Ingo Petz, 22.6.2024)