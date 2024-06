Gustav Soucek mit seinem Buchtipp. Hauptverband

Der Buch- und Weinliebhaber liest viel und regelmäßig, "sowohl aus Freude als auch aus Verantwortung, weil wir im Hauptverband mit dem Thema ja unmittelbar verbunden sind". Dabei liest er hauptsächlich österreichische Autorinnen und Autoren, "weil wir auch österreichische Verlage vertreten und viele österreichische Autorinnen und Autoren, die auch bei deutschen Verlagen publizieren, uns nahestehen".

Er kennt somit das Hervorbringen mindestens der letzten zehn Jahre im Detail: "Wir haben in Österreich eine unglaubliche Dichte herausragender, intensiv schreibender und oftmals mit Preisen ausgezeichneter Autorinnen und Autoren. Und diese unglaublich tolle Literaturszene ist vor allem den Verlegerinnen und Verlegern zu verdanken, die diese Autorinnen und Autoren ja erst finden und ihnen eine Chance geben müssen. Und wenn diese dann in Österreich Erfolg haben, werden sie regelmäßig von deutschen Verlagen abgeworben." Dass in heimischen Büchern freiwillig nicht gegendert wird, empfindet er übrigens nicht als Mangel. "Es würde das Leseerlebnis empfindlich stören!"

Guter Wein, große Literatur

Der Besuch von Buchmessen wird ihm nicht langweilig. Legendär ist nach wie vor der Österreich-Empfang (mit Österreich-Wein!) bei der Messe in Frankfurt, wo der Veranstaltungsort Städel-Museum regelmäßig überbucht sei. Richtig familiär wird’s dann auch jeden Abend in der Autorenbar im Frankfurter Hof, wo sich große Teile der Branche treffen. Letztes Jahr waren die Niederlande und Flamen Gastland in Leipzig, und dort erlebte er die Autorin Gaea Schoeters, "die ein sensationelles Buch geschrieben hat: Es geht in Trophäe um die Jagd und das Menschliche und Unmenschliche dahinter. Sprache gut, Inhalt gut, bewegend, aufrüttelnd. Man lässt es nicht mehr los." Und bei einem österreichischen Verlag ist es auch erschienen, bei Zsolnay nämlich, der gerade 100. Geburtstag feierte.

Der große Pelé-Fan hat alle Biografien über Edson Arantes do Nascimento aka Fußballgott gelesen, er ist also so weit mit der Sache vertraut, dass er heute mit Überzeugung sagen kann: "Frankreich wird Europameister!" Ein Land, das ja auch viel große Literatur und guten Wein hervorgebracht hat. (Manfred Rebhandl, 22.6.2024)