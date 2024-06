Am ungarischen Tag der nationalen Einheit wurde die Brücke der nationalen Einheit eingeweiht. EPA/Zsolt Czegledi

Sátoraljaújhely, das ist eine wohl den meisten unbekannte ungarische Kleinstadt an der Grenze zur Slowakei. Möglicherweise ändert sich das nun, da das Städtchen eine neue Attraktion zu bieten hat: eine rund 700 Meter lange Hängebrücke. Das pathetisch "Brücke der nationalen Einheit" genannte Bauwerk ist Teil des Zemplén-Abenteuerparks und zählt zu den längsten frei schwebenden Brücken weltweit. Das rekordverdächtige Bauwerk soll zahlreiche Besucherinnen und Besucher aus aller Welt anziehen und nach Plan der ungarischen Regierung dafür sorgen, dass die Region für den Tourismus attraktiver wird.

Die Hängebrücke verbindet auf einer Länge von 700 Metern die Berge Szár-hegy und Vár-hegy in Sátoraljaújhely. EPA/Zsolt Czegledi

Eingeweiht wurde die Nemzeti Összetartozás Hídja am 4. Juni, dem Tag der nationalen Einheit. Seit dem 6. Juni kann das frei schwingende Bauwerk von Adrenalinjunkies zu Fuß überquert werden. Die Hängebrücke verbindet auf einer Länge von 700 Metern die Berge Szár-hegy und Vár-hegy in Sátoraljaújhely. Aus einer Höhe von 80 Metern bietet die Fußgängerbrücke Blicke auf die umliegenden Wälder, das Zemplén-Gebirge und bis hin zur slowakischen Grenze. Wer über die Brücke spaziert, sollte allerdings schwindelfrei sein, denn in der Mitte befindet sich ein Glassteg, wir der Reisereporter berichtet. Rund 13 Euro kostet ein Ticket, maximal 300 Personen dürfen die Brücke gleichzeitig betreten.

Nichts für Menschen mit Höhenangst: 80 Meter geht's über dem Boden dahin. EPA/Zsolt Czegledi

Mit dem Bau wurde bereits 2021 begonnen. Die Hoffnung, dass man einen Weltrekord aufstellt, wurde allerdings zerstreut: Die Sky Bridge 721 in Tschechien, die schon im Mai 2022 eröffnete wurde, ist 721 Meter lang.

Die Brücke wurde mit Geldern aus dem von der ungarischen Regierung verabschiedeten Tokaj-Zemplén-Entwicklungsprogramm finanziert, wie Reisereporter weiter berichtet. Die Kosten für den Brückenbau belaufen sich auf rund vier Milliarden ungarische Forint, über zehn Millionen Euro. Damit sprengte das aus Steuergeldern finanzierte Projekt das geplante Budget von ursprünglich 7,2 Millionen Euro, wie es heißt. Das Bauwerk sei eine der teuersten Hängebrücken in Europa. Kritisiert wurde auch, dass die Brücke mitten in einem Nationalpark errichtet wurde. (red, 22.6.2024)