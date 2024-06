Christoph Cech, Dirigent des Janus Ensembles. sargfabrik

"Wenn du mich anblickst – dann lass mich nicht erfrieren!", haucht Vokalistin Eva Klampfer, während um sie herum dichteste Kammermusik brodelt. Elfi Aichingers viersätziges Stück Dich muss ich sehen beschließt einen hochkarätigen Abend in der Sargfabrik subtil – und zugleich voll der emotionalen Direktheit. Der vokale und orchestrale Duktus des Werkes gleicht einer Berg-und-Tal-Fahrt der Sehnsüchte, die ein prägnant und pointiert arbeitendes Ensemble erweckt. Unter der Leitung von Dirigent Christoph Cech legt das Janus Ensemble die Emotion in Aichingers Strukturen, die um ein vokales Zentrum kreisen, konzis offen.

Die Stimme ist auch in den anderen Stücken tendenziell zentral: Da ist Natascha Hechers Florian, das die Beziehung zu einem sehr besonderen Kind schildert. Melancholie, heitere Momente, elterliche Erschöpfung, Verzweiflung und Frohsinn sendet Hecher eindringlich durch die Instrumente. In Simon Hladiks Jin Se (nach einem alten chinesischen Gedicht) ist für die raffiniert und facettenreich agierende Vokalistin Klampfer dann weniger dunkle Dramatik und mehr delikate Zierlichkeit zu durchleben.

Undogmatisch modern

Grundsätzliche Tendenz? Es ist in der Sargfabrik eine Neigung zu elektronischer Würze, Episoden und zum Stop-and-Go-Spiel festzustellen, das gerne per Riffs in metrische Groove-Spiele mündet, wie etwa bei Judith Unterpertingers BAUM: 5. Matthias Kohlers I am a Mound Builder forciert ebenfalls Kontraste: Es setzt das Stück nach melodischer Sanftheit und elektronischem Plätschern zu rockiger Gegenbewegung an. Und Raimund Vogtenhubers NGX 158y mixt Elektronik, perkussiven Einsatz der Instrumente mit raffinierten Lounge-Atmosphären.

In Summe ein undogmatischer Abend mit exzellenter Musik an der Schnittstelle von Neuer Musik und Jazz. Kommende Saison (17. 9.) geht es weiter mit dieser sympathisch undogmatischen Moderne. (Ljubiša Tošić, 21.6.2024)