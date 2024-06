Politikberater Thomas Hofer geht in seinem Gastkommentar auf die Performance von ÖVP und SPÖ ein – und darauf, wie sie die FPÖ stark machen.

Müssen sorgenvoll auf die kommende Wahl blicken: Kanzler Karl Nehammer (ÖVP) und SPÖ-Chef Andreas Babler. Fotos: EPA, Fischer

Dem Weltuntergang freudig zu begegnen ist seit Jura Soyfers Geh'n ma halt a bisserl unter eine österreichische Spezialität. So gesehen sind die Ex-Großparteien nah am Volk: Nach der EU-Wahl sah man eine ÖVP, die ihren Absturz ins Glück feierte. Das Minus von zehn Prozentpunkten war Anlass für echte Abbruchstimmung. Rundum herrschte Erleichterung. Und gespielt war die nicht: Die ÖVP war froh, nicht auf Platz drei abgerutscht zu sein. Die FPÖ war in Schlagdistanz, die Basis für eine Mobilisierung der gebeutelten Funktionärsschicht gelegt.

Eine Woche später war das zwar wieder anders. Die grüne Klimaministerin hatte mit ihrem Schachzug in Sachen Renaturierung die Stimmung bei Bauern- und Wirtschaftsbund eingetrübt. Der Eindruck an der Basis, wonach man vom Juniorpartner am Nasenring durch die Arena geführt wird, verstärkte sich. Immerhin scheint Platz zwei realistisch. Das kann für die Rettung des Kanzlersessels von Parteichef Karl Nehammer reichen.

"Das auch medial präsente Gefühl, die FPÖ sei in der aktuellen Gemengelage unbesiegbar, dient als Ausrede für mangelhafte Eigenleistung."

Denn Bundespräsident Alexander Van der Bellen und wesentliche Teile der kritischen Öffentlichkeit werden FPÖ-Chef Herbert Kickl im Kanzleramt verhindern wollen. Er wird als potenziell Erster vielleicht nicht einmal einen Regierungsbildungsauftrag erhalten. Mitspielen muss auch die SPÖ, indem sie hinter der ÖVP zu liegen kommt. Konsensorientierte in beiden Lagern arbeiten jedenfalls an einer neuen Basis für eine "große" Koalition. Die EU-Wahl gab Anlass zum Jubel: Umgelegt auf den Nationalrat wären ÖVP und SPÖ auf eine knappe Mehrheit gekommen. In dieser Rechnung fehlen zwar die Bierpartei und der wohl höhere Mobilisierungsgrad der FPÖ im September. Aber sei's drum! Eine Dreierkonstellation mit den aus schwarz-roter Sicht im Vergleich zu den Grünen weniger renitenten Neos wäre zwar schwer zu managen, aber mitten im Weltuntergang auch kein Beinbruch.

Einen solchen sähe manche SPÖ-Landesorganisation eher, würde man den mit den Parteistrukturen weiter fremdelnden Vorsitzenden Andreas Babler nach der Wahl nicht wieder los. Mobilisiert wurde daher zuletzt eher suboptimal. Platz drei würden Kritikerinnen und Kritiker intern gar begrüßen, auch wenn eine erneute Neuaufstellung der Parteispitze wegen jüngster Statutenänderungen nicht leicht umzusetzen ist.

Dem Wahltag entgegenstolpern

Diese Schlaglichter auf Planspiele für den Herbst zeigen, wie die ehedem staatstragenden Kräfte dem Wahltag entgegenstolpern. Die Kanzlerpartei kann nicht verstehen, warum ihr die Abermilliarden Euro an Krisenausgaben nicht gedankt werden. Die SPÖ wundert sich, warum ihr in der Opposition nicht mehr Stimmen in den Schoß fallen. Die Teuerungsthemen sind doch sozialdemokratisch, und das (weitgehend unbekannte) Kaiser-Doskozil-Papier zur Migration wird eh "refresht"!

Das auch medial präsente Gefühl, die FPÖ sei in der aktuellen Gemengelage unbesiegbar, dient als Ausrede für mangelhafte Eigenleistung. Den Freiheitlichen wiederum hilft neben der Schwäche der Konkurrenz auch der Umstand, dass sich bei der heurigen Krisenwahl neue Protestparteien eher links der Mitte tummeln. 2013 war das anders. BZÖ und Team Stronach wilderten bei der FPÖ. Diesmal hat der gebrannte Campaigner Kickl mit der Umarmung der Identitären das Antreten einer weiteren Kraft im rechten Lager vereitelt.

Handwerklich überlegen

Aber ist die FPÖ unverwundbar? Zuletzt zeigte sogar die kaum präsente DNA bei der EU-Wahl, dass andere Protestventile blaue Zuwächse dämpfen. Bei jüngeren Zielgruppen könnte das sogar der "linken" Bierpartei gelingen. ÖVP und SPÖ müssen bei einer ehrlichen Analyse aber eingestehen, dass ihnen die FPÖ handwerklich turmhoch überlegen ist. Drei Beispiele:

1. Blaues Medienhaus. Die FPÖ hat eine eigene Medienlandschaft gebaut und kommuniziert mit großen Teilen ihrer Wählerschaft direkt, vorbei am Filter kritischer Medien. Aufreger wie die Spionageaffäre oder die steirische Finanzmisere entfalten so kaum Wirkung. Die FPÖ sucht den Konflikt mit dem "Establishment" und weitet die politische Kampfzone auf Journalisten und Experten aus. Kickl will vielleicht auch (noch) nicht regieren. Kommunikativ läutet er die nächste Runde in Fundamentalopposition ein: Dem "Volkskanzler" stellt er sicher bald den "Systemkanzler" gegenüber. Von der feindlichen "Einheitspartei" spricht er ohnehin schon.

2. Emotionale Anker. Seit 2000 konnte die FPÖ zudem den soliden Grundstock an Wählern stetig ausbauen. Nach dem Skandal von Knittelfeld 2002 fiel die Partei von 26,9 auf zehn Prozent. Nach Ibiza und der Spesenaffäre 2019 von 26 bloß auf 16 Prozent. Seither hat die FPÖ emotionale Anker ausgeworfen und die Bindung zu neuen Verärgerten verstärkt. Der Furor gegen die Corona-Maßnahmen etwa ist weiter präsent und hat der FPÖ geholfen, ihren lange bestehenden Gender-Gap (annähernd) zu schließen.

3. Das Narrativ. Darüber hinaus ist die FPÖ – abgesehen von den Grünen und ihrem Klimathema – die einzige Partei mit einer echten Erzählung. Der Frame heißt "Freiheit gegen Unterdrückung", und der Bogen spannt sich von der Migration bis zu den Russland-Sanktionen, von "Wokeness" bis zum "Klima-Kommunismus".

SPÖ und ÖVP schauen dem tatenlos zu. Ihrer Aufgabe, dem ins Rutschen geratenen Narrativ der Zweiten Republik, der Aufstiegserzählung, Leben einzuhauchen, kommen sie nicht nach. Stattdessen verlieren sie sich im offensichtlichen Bedienen von Partikularinteressen oder putzigen Vorschlägen wie dem Recht auf Free-TV-Fußball. Kommt es tatsächlich zu Koalitionsverhandlungen der beiden, darf man gespannt sein, wie sich angesichts der budgetären Situation die thematische Verwaltung der Weltuntergangsfortsetzung gestaltet. (Thomas Hofer, 22.6.2024)