DER STANDARD setzt einen Fokus auf Investigativrecherche und verlängert neben dem laufenden Aufdeckerjournalismus der Redaktion die Zusammenarbeit mit dem Recherchebüro paper trail media, dem Start-up der beiden Pulitzer-Preisträger Bastian Obermayer und Frederik Obermaier bis 2026.

Beide Journalisten waren federführend an der Enthüllung der Ibiza-Affäre beteiligt, die vor fünf Jahren zu einem vorzeitigen Ende der türkis-blauen Bundesregierung geführt hat. Für ihre international beachteten Recherchen zu den "Panama Papers" wurden sie mit dem amerikanischen Pulitzer-Preis ausgezeichnet.

Grenzüberschreitende Kooperation

Das Investigativ-Unternehmen mit Sitz in München wurde 2022 gegründet. In Deutschland arbeitet paper trail media exklusiv mit dem Magazin "Spiegel" und dem öffentlich-rechtlichen Sender ZDF zusammen. Darüber hinaus gibt es neben der Kooperation mit dem STANDARD auch eine Zusammenarbeit mit der Schweizer Tamedia-Gruppe. Die 14 Journalistinnen und Journalisten von paper trail media recherchieren nicht nur, sondern arbeiten auch an der weltweiten Vernetzung von investigativen Journalisten, um grenzüberschreitende Geschichten zu realisieren. Die multimedialen Recherchen wurden bereits mehrfach ausgezeichnet. Leuchtturmprojekte, an denen auch DER STANDARD beteiligt war: "Vulkan-Files", "Storykillers" und "Cyprus Confidential".

Die Investigativjournalisten Bastian Obermayer, Frederik Obermaier und Fabian Schmid (von links). Fotos: Stefanie Preuin, Stephanie Füssenich, Matthias Cremer

Über die Kooperation mit paper trail media wurde der Grundstein dafür gelegt, dass DER STANDARD auch als Österreich-Partner bei globalen Investigativprojekten mitwirkt, etwa über das International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) oder das Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP). Innerhalb der STANDARD-Redaktion koordiniert und organisiert Fabian Schmid, leitender Redakteur Investigativ, unter Einbeziehung von Redakteurinnen und Redakteuren aus den unterschiedlichsten Ressorts die Zusammenarbeit.

Riedmann: "Große Chance"

STANDARD-Chefredakteur Gerold Riedmann: "Bastian Obermayer und Frederik Obermaier haben in den vergangenen Jahren entscheidende Impulse im investigativen Journalismus gesetzt. Die Fortsetzung der länderübergreifenden Zusammenarbeit ist für den STANDARD eine große Chance, internationale Zusammenhänge für die Leserinnen und Leser aufzudecken."

Frederik Obermaier und Bastian Obermayer: "DER STANDARD steht für unabhängigen und kritischen Journalismus und ist damit seit Anfang 2023 ein perfekter Partner für paper trail media. Zusammen mit dem STANDARD in Österreich sowie dem 'Spiegel', ZDF in Deutschland und der Tamedia-Gruppe in der Schweiz wollen wir den eingeschlagenen Weg weitergehen und internationalen Enthüllungsjournalismus als Team stärken, ausbauen und neue Themengebiete erschließen. Wir freuen uns, zusammen mit Fabian Schmid und der Redaktion die investigative Berichterstattung des STANDARD auf der internationalen Ebene noch weiter auszubauen." (red, 21.6.2024)