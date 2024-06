Laut dem "Kurier" wurde am Donnerstag eine Sachverhaltsdarstellung mit Verdacht auf fahrlässige Gemeingefährdung an die Staatsanwaltschaft Korneuburg versandt

Der beschädigte Airbus nach dem Flug durch den Hagel. exithamster

Der AUA-Flug durch ein Hagelgewitter am 9. Juni, bei dem das Flugzeug schwer beschädigt wurde, dürfte jetzt Ermittlungen durch die Staatsanwaltschaft nach sich ziehen, wie der Kurier berichtet. Zwei betroffene Passagiere haben demnach am Donnerstag per Anwalt eine Sachverhaltsdarstellung an die Staatsanwaltschaft Korneuburg versandt. Es bestehe der Verdacht auf fahrlässige Gemeingefährdung.

Die Anzeige liegt dem Kurier vor. Sie richtet sich laut dem Bericht gegen unbekannte Täter, soll aber, wie aus der Anzeige hervorgehe, die beiden Piloten der Maschine betreffen. Im Schriftstück wird den Piloten vorgeworfen, die Maschine trotz einer vorherigen Warnung des Flugmeteorologen der Austro Control in eine rund 15 Kilometer hohe Gewitterzelle geflogen zu haben. Die Austro Control warnte dem Kurier zufolge explizit vor "Gewittergefahr mit Hagel".

Umfliegen des Unwetters sei möglich gewesen

In der Anzeige soll es weiter heißen, dass das Einfliegen in eine Gewitterzelle eine "signifikante Gefahr" darstelle, zu einem "Totalausfall des Antriebs" führen könnte und "strengstens zu vermeiden" sei. Der Einflug habe die Passagiere in eine "akut lebensbedrohliche Lage gebracht", zitiert der Kurier aus der Anzeige. Ein Umfliegen des Unwetters wäre möglich gewesen. Es gebe "konkrete Anhaltspunkte" für "grob fahrlässiges Verhalten" der Piloten.

Laut dem Anwalt, der die Betroffenen vertritt, ist zusätzlich zu den Ermittlungen der Sicherheitsuntersuchungsstelle des Bundes (SUB) eine strafgerichtliche Aufarbeitung notwendig. Das Ziel sei eine "lückenlose Aufklärung", Schadenersatz werde nicht gefordert. Die AUA gab in einer Stellungnahme an den Kurier an, dass der Fluglinie die Sachverhaltsdarstellung nicht bekannt sei und sie sich deswegen nicht dazu äußern werde. Die AUA habe nur mediale Anfragen zum Thema erhalten. (red, 21.6.2024)