In ihrem Gastkommentar sieht sich die Ethnologin Elsbeth Wallnöfer an den undemokratischen Brauch des Fleisch- und Brotauswerfens erinnert.

Briefe an den Reichtum lautete eine einst von Carl Amery herausgegebene Anthologie. Die fiktiven Briefe namhafter Autorinnen (Oskar Negt, Freda Meissner-Blau, Rupert Neudeck) an Reiche sind als Wunschkonzert verpackte Kapitalismus- und Gerechtigkeitskritik. Und weil dabei ein Wort nicht fehlen darf, will das, um uns dann wieder dem Wesentlichen zuwenden zu können, sofort entriert werden: der Neid. Wer kennt nicht die weltumspannenden Allegorien und Sprichwörter dazu. Ist er es doch, der schon immer Anlass für allerlei Konventionsbrüche und Gesetzesübertretungen, Grund für Brudermord (Kain und Abel) war, erste Ursache der Entstehung allen Rechtswesens und Totschlagargument jeder Kapitalismuskritik ist. Doch davon will hier nicht die Rede sein.

24.946.000 Euro hat der von Marlene Engelhorn eingesetzte Gute Rat an 77 Organisationen verteilt.

Aktuell lässt sich BASF-Millionenerbin Marlene Engelhorn dafür feiern, dass sie den Großteil ihres Erbes verteilt. Allerlei Claqueure versüßen ihr auf diesem Wege, Last und Verantwortung für ihr familiäres Erbe loszuwerden. Doch will jenen, die derlei für heroinenhaft halten, die politische Dimension des Gnadenaktes vorgehalten werden.

Gnadenvolle Großmut

In Wien gab es einst den Brauch des Fleisch- und Brotauswerfens. Dabei verteilte der Adel einmal im Jahr in den Gassen der Stadt Futter an jene, deren Rechtlosigkeit wir demokratieverwöhnte uns nicht in der kühnsten Fantasie ausmalen können. Diese gnadenvolle Großmut hat sich dank Einführung der Demokratien – und speziell in Österreich dank einer sozialpartnerschaftlichen Politik – erübrigt. Es ist hierzulande und eben in Demokratien der Staat, der die Agenden einer Sozial-, Wirtschafts- und Geldpolitik vertritt.

Nun könnte man kritisch einwerfen, er tue dies zu einseitig, was bedingt auch stimmen mag. Doch in einer parlamentarischen Demokratie ist es der von Mandatsträgern organisierte Staat, der derlei erledigen sollte, und nicht eine Erbin, die damit – formulieren wir es polemisch, mit ihrem Haufen Kapital überfordert ist und nichts anzufangen weiß – einen linken Populismus befeuert, der mit seinem pauschalen Urteil alle Reichen als raffgierig dämonisiert. Denn selbst Reiche haben ein Recht auf individuellen Wohlstand, und die Wahrung der personalen Integrität hat auch für Wohlhabende zu gelten. Wer die Freiheit des Subjektes in seiner ganzen Dimension hochhält, hat dies zu akzeptieren. Daher ist der Applaus für die Millionärin eine linkspopulistische Geste und eine Anmaßung, die vergessen lässt, dass sich hier eine junge Frau dafür feiern lässt, wofür man den Staat nicht zu feiern weiß.

Kraft ihres Erbes

Wer eine gerechtere Politik anstrebt, sollte sich in der Wahlurne dafür entscheiden, der/die/das sollte zudem mit Eintritt ins Arbeitsleben Gewerkschaftsmitglied werden. Nur diese Interessenvertretungen garantieren eine Balance im Gleichgewicht der Kräfte, oder wollen wir über die Tatsache hinwegsehen, dass eine demokratische Gesellschaft aus einem individuellen, unterschiedlich reichen Vielerlei besteht.

Vergegenwärtigen wir uns, dass hier eine junge Frau nur kraft ihres (von ihr verdammten) Erbes in die Öffentlichkeit drängt, bewundert wird und quasi ministerial einen Rat einberuft, der ihr dann die Entscheidung (oder wollen wir Absolution dazu sagen) abnimmt, an wen das Geld verteilt werden soll. Das, liebe Leserinnen, machen erstens Staat, Land und Gemeinden ständig, und zweitens, wer als Reicher nicht von sich aus imstande ist zu sehen, wen er mit Geschenken bedenken möchte, ist offensichtlich außerstande, die vielen engagierten Einrichtungen zu sehen, die übrigens gerade zum Voting für den Martin-Haiderer-Preis bereitstehen.

Zudem übersieht man offensichtlich jene Reichen, die ohne Bahö Obdachlosenhilfen unterstützen, Künstlerinnen Ateliers finanzieren, Museen-Sammlungen erweitern, Galerien durch Käufe das Überleben garantieren, Musikfestivals und Theater für alle das ganze Jahr über erschwinglich werden lassen. Herrgott, ist der Zorn auf die Reichen so groß, dass man darüber das parlamentarisch-staatspolitische Denken vergisst?

"Ein Vermögen zu erben bedeutet, Verantwortung für dieses zu übernehmen."

Die plakative Inszenierungspolitik einer Millionärin bleibt, was sie ist, eine irrige Sehnsucht, dass alle gleich arm bleiben möchten, wie man selbst ist – und darum führt sie am Kern demokratischen Denkens vorbei. Zudem lässt sie eines vermissen: Ein Vermögen zu erben bedeutet, Verantwortung für dieses zu übernehmen. Verantwortung zu übernehmen für die familiären Kalamitäten, die dahinterstecken können, und das Kapital, das es zu verwalten gilt.

Wer jetzt noch jemandem applaudiert, der die Verteilung in höfischer Manier, dekoriert von Willigen, die die Nähe zu Geld suchen, vor aller Öffentlichkeit zelebriert, hat die Dynamiken sozialer Gerechtigkeit in einer Demokratie nicht verstanden, anerkennt die Bemühungen unserer Sozialpartnerschaften nicht und verkennt die Chancen, die eine Demokratie bietet: seine Interessenvertretungen frei wählen und vor allem Gewerkschaftsmitglieder werden zu können, um dem Wohlstand der Mehrheit der Einzelnen zu sichern. (Elsbeth Wallnöfer, 23.6.2024)