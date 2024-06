Kunst- und Kulturstaatssekretärin Andrea Mayer (Grüne) hat jetzt "Kulturpolitische Leitlinien" veröffentlicht. APA/GEORG HOCHMUTH

Wien - Das Kulturministerium hat am Freitag "Kulturpolitische Leitlinien des Bundes" veröffentlicht. Diese seien als Standortbestimmung der Kulturpolitik gedacht und halten fest, welche Grundprinzipien das Handeln des Ministeriums ausmachen, wurde Kunst- und Kulturstaatssekretärin Andrea Mayer (Grüne) in einer Aussendung zitiert. Die 20 Leitlinien umfassen etwa "Faire Bezahlung ermöglichen", "Die Freiheit der Kunst sichern" und "Neues Publikum ansprechen".

Die Leitlinien sind Ergebnis eines seit 2021 laufenden Strategieprozesses. "Uns war es wichtig, nicht ideologisch an diese Strategiearbeit heranzugehen, sondern uns an den praktischen Herausforderungen zu orientieren, die die Branche tagtäglich in ihrer Arbeit beschäftigen", versicherte Mayer. Man wolle mit den nun veröffentlichten Leitlinien - wenige Monate vor der Nationalratswahl - "einen Beitrag zum kulturpolitischen Diskurs im Land leisten".

In den rund 50-seitigen "Kulturpolitischen Leitlinien des Bundes" finden sich nicht nur die 20 Leitlinien ("Förderpolitik nachvollziehbar darstellen", "Leistbare Kulturerlebnisse ermöglichen", "Digitalisierung als Chance begreifen", "Die bebaute Umwelt aktiv gestalten", etc.), sondern auch mehrere Handlungsfelder wie "Innovation und Digitalisierung" und "Publikum und Kulturvermittlung". Dabei wird jeweils auf bereits umgesetzte Maßnahmen, laufende Maßnahmen und geplante Maßnahmen in den jeweiligen Handlungsfeldern verwiesen. (APA, 21.6.2024)