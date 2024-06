Es wäre eh nur eine kleine ­Novelle gewesen, doch sie wird aller Voraussicht nach nun doch nicht mehr in dieser ­Legislaturperiode kommen: die ­Dekarbonisierungs-Wohn­rechts­novelle, die unter anderem Duldungspflichten für Mieterinnen und Mieter im Mietrechtsgesetz hätte verankern sollen. Denn aktuell können Mieterinnen und Mieter sozusagen die Mitarbeit an Dekarbonisierungsmaßnahmen verweigern, indem sie etwa den Vermieter zum Austausch einer Gas-Kombitherme nicht in die Wohnung lassen.

Verbesserungsarbeiten in der Wohnung könnten die Miete dramatisch erhöhen. Getty Images/iStockphoto

Geplant war, dass solche Maßnahmen künftig zu den Erhaltungsmaßnahmen gemäß Paragraf 3 des Mietrechtsgesetzes (MRG) zählen sollten, was die Umsetzung wesentlich erleichtern würde. Mieterschützer machten in der seit Herbst tagenden Arbeitsgruppe aber wiederholt darauf aufmerksam, dass Mieterinnen und Mietern etwa in Altbauwohnungen mitunter auch extreme Mieterhöhungen drohten, würde man die Kosten von solchen Verbesserungsarbeiten beispielsweise nur auf zehn Jahre verteilen und nicht auf 20 oder 25. Die Fronten in der Arbeitsgruppe waren durchaus verhärtet, politischer Konsens war nicht vorhanden, heißt es von mehreren Teilnehmern.

Schon vor der jüngsten Regierungskrise war es deshalb unwahrscheinlich, dass da im Sommer noch etwas kommt. Beobachter rechnen immerhin noch damit, dass aus der kleinen Wohnrechtsnovelle eine klitzekleine wird, ein minimalinvasiver Eingriff, nämlich die Erleichterung von Mini-Photovoltaikanlagen auf Balkongeländern. Die Grünen wünschen sich sehr, dass diese "Balkonkraftwerke" in den Katalog der privilegierten Änderungen aufgenommen werden, sodass also die 2022 eingeführte Zustimmungsfiktion auch für Balkonkraftwerke gilt. Mal ­sehen, ob sich ÖVP und Grüne da noch zusammenraufen können. (Martin Putschögl, 21.6.2024)