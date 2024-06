Die Warnrufe sind berechtigt: Das Wirtschaftswachstum in Österreich und Deutschland stockt schon länger, die Standorte büßen Attraktivität ein

Man sollte das Wehklagen von Wirtschaftstreibenden zwar nicht immer für bare Münze nehmen, doch derzeit kommen ihre Warnungen vor einem wirtschaftlichen Abstieg Deutschlands im Stakkato. Man falle global "ins hintere Mittelfeld zurück", gießt nun der deutsche Industriellenchef Siegfried Russwurm Öl in ein Feuer, von dem die deutsche Ampelregierung noch gar nichts mitbekommen haben will. Das ist bedenklich nach dem zweijährigen wirtschaftlichen Stillstand eines Landes, das schon zuvor nicht mehr auf der Überholspur war.

Endgültig aus: Der Solarpaneele-Erzeuger Meyer Burger stellt die Fertigung im deutschen Freiburg wegen der Konkurrenz aus China ein. REUTERS/Annegret Hilse

Auch wenn die Wellen in Österreich noch nicht so hoch schlagen, die Probleme sind hierzulande ähnlich gelagert – zumal die höhere Inflation dem Standort durch schneller steigende Lohnstückkosten zugesetzt hat. Aus einem Fachkräfte- wird bald ein genereller Arbeitskräftemangel, die hohen Energiekosten und bürokratischen Hürden machen das Land für Investitionen zusätzlich unattraktiver. Wifo-Chef Gabriel Felbermayr attestiert der Volkswirtschaft eine länger anhaltende Schwäche. Österreich verliere seit 2010 sowohl innerhalb der EU als auch global an Boden.

Anstehende Herausforderungen wie Klimaneutralität muss die Politik als Chance verstehen. Die Wirtschaft braucht klare Leitlinien, wohin die Reise gehen soll, damit sie in diesem Rahmen investieren kann – es geht um Kapital, das künftiges Wachstum ermöglicht. An bereits beschlossenen Dingen wie dem Verbrenner-Aus zu rütteln, um tiefhängende Wählerstimmen abzugreifen, ist ökonomisch kontraproduktiv. Politisch ebenso, da steigender Wohlstand auch ein wirksames Mittel gegen populistische Wahlerfolge darstellt. (Alexander Hahn, 22.6.2024)

