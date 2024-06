Der Prozess gegen Jérôme Boateng wurde am Freitag in München fortgesetzt. IMAGO/Frank Hoermann / SVEN SIMO

München - Im Körperverletzungsprozess gegen den deutschen Fußball-Weltmeister und aktuellen LASK-Verteidiger Jérôme Boateng hat seine Ex-Partnerin erneut schwere Vorwürfe gegen ihn erhoben. Er habe sie im gemeinsamen Karibik-Urlaub im Juli 2018 geschlagen, angespuckt, sie beleidigt und ihr in den Kopf gebissen, sagte die Frau am Freitag vor dem Landgericht München I. Außerdem habe er ein großes Windlicht und eine Kühltasche nach ihr geworfen.

"Ich hab' geweint, richtig doll, ich hab' mich auch erschrocken", sagte die Frau. "Er hat weiter geschrien, hat weiter gewütet." Sie habe sich an den Glasscherben des zerbrochenen Windlichts geschnitten, Hämatome und Schürfwunden erlitten.

Er habe ihr gedroht, er werde dafür sorgen, dass die gemeinsamen Kinder in ein Heim kommen, wenn sie ihn wegen des Vorfalls anzeigen sollte. Als sie das sagte, brach die Frau im Gerichtssaal in Tränen aus, und die Sitzung wurde für ein paar Minuten unterbrochen. Noch aus dem Urlaub habe sie dann ihre Familienanwältin angerufen, eine Verletzung am Auge dokumentiert - und Boateng schließlich im Oktober angezeigt.

Zwei Verfahren führten zu Verurteilungen

Boateng hatte die Vorwürfe, die die Mutter seiner Zwillingstöchter gegen ihn erhebt, am ersten Prozesstag vor einer Woche entschieden abgestritten. Er gab an, sich nur gegen einen Angriff seiner damaligen Partnerin gewehrt und sie weggeschubst zu haben. Sie habe ihn an der Lippe verletzt. Für dieses Schubsen entschuldigte er sich. In seiner ausführlichen Einlassung vor Gericht hatte er von einem "Alptraum" gesprochen und Gewaltvorwürfe bestritten. Boateng las seine ausführliche Stellungnahme von einem Skript ab.

Es ist bereits das vierte Mal, dass sich ein Gericht mit dem Vorfall in einem Karibik-Urlaub im Jahr 2018 befasst. Das Verfahren gegen den langjährigen Verteidiger des FC Bayern München, der zuletzt vom italienischen Club US Salernitana zum LASK nach Linz wechselte, zieht sich also schon lange hin. 2019 wurde Anklage erhoben, 2021 verhängte das Amtsgericht München eine Geldstrafe von 60 Tagessätzen zu je 30.000 Euro, also insgesamt 1,8 Millionen Euro.

Das Landgericht München I verurteilte Boateng dann im Oktober 2022 in zweiter Instanz wegen Körperverletzung und Beleidigung zu einer Geldstrafe von 120 Tagessätzen zu je 10.000 Euro - insgesamt 1,2 Millionen Euro. Doch das Bayerische Oberste Landesgericht kassierte das Urteil und der Prozess wurde ein weiteres Mal aufgerollt.

Lenhardts Familie kritisiert Boatengs Aussage vor Gericht

Die Staatsanwaltschaft ermittelt zudem in einem zweiten Fall, bei dem es um häusliche Gewalt gegen Boatengs verstorbene Ex-Freundin Kasia Lenhardt geht. Lenhardts Familie kritisierte Boatengs Auftritt am ersten Prozesstag. "Worte, die von Herzen kommen, muss man meiner Meinung nach nicht von Anwälten aufschreiben lassen und von einem Papier holprig ablesen", hieß es in einer Stellungnahme.

"Spricht er von Herzen über Respekt, sollte er besser unverzüglich das Gerichtsverfahren mit der Familie beenden und sich verpflichten, alle furchtbaren und unwahren Behauptungen über Kasia Lenhardt nicht zu wiederholen", sagte der Anwalt der Familie. "Der Versuch Boatengs, Kasia Lenhardt auch nach ihrem Tod zur Blendung der Öffentlichkeit zu benutzen, verletzt die Familie der Verstorbenen erneut. Damit bin ich als Anwalt und im Namen der Familie nicht einverstanden."

LASK-Fankollektiv verurteilt Verpflichtung Boatengs

Vor dem zweiten Prozesstag veröffentlichte das Kollektiv der LASK-Fanklubs erstmals seit Boatengs Verpflichtung eine Stellungnahme zum Transfer. Darin ist von einer "höchst problematischen Symbolwirkung" zu lesen. "Nicht nur für viele der zahlreichen Frauen, die sich mit dem LASK identifizieren, sondern auch in einer Gesellschaft, in der etwa jede sechste Frau in Österreich Opfer häuslicher Gewalt wird", hieß es vom Kollektiv, das sich Landstrassler nennt. Demnach trage der LASK wie andere Vereine eine "besondere gesellschaftliche Verantwortung, der in diesem Fall nicht nachgekommen wurde".

Die Fangruppen kündigten an, künftig Aufmerksamkeit auf das Thema häusliche Gewalt lenken zu wollen, um Bewusstsein zu schaffen. (luza, APA, 21.6.2024)