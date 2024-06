In Dalmatien, in Bosnien und Herzegowina, in Montenegro und in Albanien fiel am Freitag ab etwa halb eins der Strom flächendeckend aus. Ursache für diesen noch nie dagewesenen Stromausfall in der gesamten Region war offenbar die Überlastung der Stromnetze durch die Benutzung zu vieler Klimaanlagen angesichts der Hitzewelle in Südosteuropa. Der montenegrinische Minister für Energie und Bergbau, Saša Mujović, sagte, dass der Ausfall auf eine starke Belastung, also einen plötzlichen Anstieg des Stromverbrauchs aufgrund der hohen Temperaturen, und auf die hohen Temperaturen selbst zurückzuführen sei.

Wiederherstellungsplan nötig

Die Stromausfälle begannen zunächst in Montenegro, übertrugen sich dann aber durch die Übertragungsleitungen in der gesamten Region auf die anderen Staaten. Am Freitagnachmittag kommunizierten Vertreter aller betroffenen Staaten über die Ausarbeitung eines Wiederherstellungsplans, da kein Staat in Bezug auf die Stromversorgung isoliert betrachtet werden kann.

Viele Straßenbahnen aus Sarajevo fuhren einst in Wien. Am Freitag fuhren sie gar nicht, weil der Strom ausfiel. imago images/ZUMA Wire

In vielen Städten auf dem Balkan kam es zu einem Chaos im Straßenverkehr, weil die Ampeln ausfielen. Der Straßenverkehr brach teilweise völlig zusammen, es kam zu Staus auf vielen Straßen. In Sarajevo war in der gesamten Stadt das Heulen von Sirenen zu hören, weil Alarmanlagen ausgelöst wurden.

Auch Handynetze betroffen

In Dalmatien, aber auch in Teilen von Bosnien und Herzegowina konnte die Stromversorgung kurz vor 13.30 Uhr langsam wiederhergestellt werden, ähnlich war die Situation in Montenegro. Spätestens um 15.30 Uhr soll ganz Dalmatien mit Strom versorgt sein. Es gab auch große Probleme mit den Mobilfunknetzen, die teilweise auch ausfielen. Das löste weitere Schwierigkeiten aus, weil man nur noch über die Mobiltelefone Zugang zum Internet herstellen konnte – was infolgedessen zu viele Menschen probierten. In Bosnien und Herzegowina funktionierte nur noch ein Funksender, die Menschen wurden aufgefordert, diesen wirklich nur in Notfällen zu verwenden.

Die Krankenhäuser verfügten allerdings überall über Strom aus Notstromaggregaten. Auch in Albanien gab es in den Städten Tirana, Durrës, Shkodër und Saranda keine Stromversorgung mehr. Die Wasserkraftwerke waren in Bosnien und Herzegowina alle in Betrieb, die Wärmekraftwerke kehrten erst langsam wieder in den Betriebsmodus zurück. (Adelheid Wölfl aus Sarajevo, 21.6.2024)