Die Echte Käferzikade ist nicht einmal einen Zentimeter groß. Ihre Deckflügel sind verwachsen. (Belichtungszeit 1/250 Sek., Blende f5.6, Lichtempfindlichkeit ISO 320, Brennweite 60 mm Makro am Micro-Four-Thirds-Sensor entspricht Bildwirkung von 120 mm im Kleinbildformat, Fokus-Stack aus acht Bildern) Michael Simoner

Was ist Ihr Lieblingsdurstlöscher? Meiner Wasser. Es geht nichts über ein Glas kühles Wasser, wenn der Sommer die Kehle trocknet. Und ex! Wenn es etwas mit Geschmack sein soll, Fruchtsaft, dann aber bitte gespritzt mit leicht prickelndem Wasser. Der Hollersaft, den wir erst vor wenigen Wochen angesetzt und abgefüllt haben, ist schon fast wieder verbraucht. Auch viele Insekten lieben Säfte – und die kleinsten haben den größten Durst: Zikaden ernähren sich ausschließlich von Pflanzensäften. Sie stecken ihren angeborenen Trinkhalm vor allem in die Leitungsbahnen von Pflanzen, in denen zuckerreicher Saft fließt.

Zikaden gehören zur unglaublich artenreichen Ordnung der Schnabelkerfen, sind also verwandt mit Wanzen und Pflanzenläusen. Weltweit sind mehr als 45.000 Arten von Zikaden beschrieben. In Österreich sind es 636, wie es im Online-Naturführer des steirischen Vulkanlandes heißt. Es gibt sie in zig Farb- und Größenvarianten, die kleinsten sind nicht einmal zwei Millimeter groß, die größten (in Asien) mehr als zehn Zentimeter. Nur die Familie der Singzikaden kann Laute erzeugen, die so typisch für einen Urlaub am Mittelmeer sind.

Besuch im Wohnzimmer

Uns hat unlängst eine kleine Echte Käferzikade (Issus coleoptratus) im Wohnzimmer besucht. Sie lief genau an der Tischkante entlang und legte immer wieder Stopps ein. Auf einem Blatt Papier brachte ich sie hinaus in den Garten und setzte sie auf eine verwitterte Steinplatte.

Wie es der Zufall wollte, experimentierte ich gerade mit einer Fototechnik, die Fokus-Stacking genannt wird. Dabei werden schnell hintereinander mehrere Bilder aufgenommen, bei denen das Programm die Schärfenebene jeweils um ein kleines Stück verschiebt (früher wurde der Fokus manuell verändert). Dann rechnet eine Software die Reihenaufnahmen zusammen, heraus kommt ein Bild mit großer Tiefenschärfe und Detailgenauigkeit. Vor allem in der Makro- und Mikrofotografie ist das eine gängige Technik mit oft bis zu mehreren Hundert Einzelbildern. Für den Anfang beschränkte ich mich auf bis zu 15 Bilder, die in der Kamera direkt zusammengefügt werden können. Ich bin mit den Details der etwa sieben Millimeter große Käferzikade recht zufrieden.

Große Sprünge

Unser Model ist wie viele Zikaden flugunfähig. Die Deckflügel haben sich zu einem Panzer über dem Hinterleib zurückentwickelt, was die Charakteristik eines Käfers verstärkt. Die Färbung ist unauffällig bräunlich, in der Nahansicht ist die Nervatur (Adern der Flügel) deutlich zu erkennen. Just in dem Moment, als ich mich wunderte, dass sich die Käferzikade so geduldig ablichten ließ, machte sie sich mit einem Riesensatz aus dem Staub. Zikaden gehören zur Hochsprungelite unter den Insekten. Schaumzikaden erreichen aus dem Stand heraus 70 Zentimeter Höhe, das ist der 140-fache Wert ihrer eigenen Größe. Könnten wir das auch, würden wir aus etwa 250 Metern Höhe herunterschauen (Ich hoffe, ich hab mich nicht verrechnet. Wenn doch, bitte meinen Matheprof trösten).

In den USA gab es zuletzt ein Massenauftreten von Zikaden. Unsere Wissenschaftsredaktion hat über das seltene Naturschauspiel, das "Zikadengeddon" genannt wurde, ausführlich berichtet. Und hier gibt es eine Ansichtssache mit vielen Fotos. In diesem Jahr fiel das Schlüpfen einer 13-jährigen und einer 17-jährigen Brut zusammen. Milliarden von Zikaden überschwemmten den US-Bundesstaat Illinois. In Österreich kommen diese Arten von Zikaden nicht vor.

Nimmersatt und Nimmersitt

Großen Durst haben Zikaden schon als Larven und Nymphen, also im Jugendalter vor ihrem letzten Stadium als Imagines. Ihre Saftbar beschränkt sich häufig auf bestimmte Pflanzen beziehungsweise Pflanzenfamilien. Das können Gräser, Kräuter oder Bäume sein. Unsere Käferzikade ist nicht so wählerisch, sie zapft Birken genauso an wie Hasel, Ahorn und Linden.

Sitt wird sie anscheinend nie. Ja, sitt. Das Wort kennen Sie nicht? Ich hatte es auch schon vergessen, bis ich vor kurzem wieder zufällig drüber stolperte. "Sitt" bedeutet so viel wie "nicht mehr durstig". 1999 wollten die Dudenredaktion und ein Getränkehersteller die sprachliche Lücke, dass es kein Gegenteil von durstig gibt, füllen. Nach einem weltweiten Wettbewerb mit 100.000 Einsendungen machte "sitt" das Rennen – und verschwand schnell wieder in der Versenkung. Schade eigentlich, Nimmersatt und Nimmersitt wären doch ein schönes Gespann. (Michael Simoner, 26.6.2024)

Zum Größenvergleich: Die Käferzikade nähert sich einer weißen Ribiselbeere. (1/250 Sek., f5.6, ISO 160, 60 mm Makro MFT) Michael Simoner

In der Nahaufnahme wird die kontrastreiche Zeichnung deutlich. (1/250 Sek., f5.6, ISO 320, 60 mm Makro MFT, acht Bilder gestackt) Michael Simoner

Die beiden Hinterbeine sind richtige Sprungfedern. (1/250 Sek., f5.6, ISO 320, 60 mm Makro MFT, acht Bilder gestackt) Michael Simoner

Wie von einem anderen Stern: Die Nymphe einer Zikade, hier auf einem Efeublatt. Auch ihr Sprungvermögen ist bereits bestens ausgebildet. (1/250 Sek., f8, ISO 250, 60 mm Makro Vollformat, Makroblitz) Michael Simoner

Auffällig bei der Zikadennymphe sind die Wachsborsten am hinteren Ende, die sich bis zum Imago-Stadium zurückbilden. (1/250 Sek., f8, ISO 250, 60 mm Makro Vollformat, Makroblitz) Michael Simoner