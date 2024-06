Arda Güler hatte beim 3:1 gegen Georgien mit einem Traumtor genetzt. Nun hoffen die Türken auch gegen Portugal und Ronaldo auf Beute. IMAGO/Joris Verwijst

Dortmund/Hamburg/Köln – Den Rekord als jüngster Torschütze bei einem EM-Debüt hat Arda Güler Portugals Cristiano Ronaldo bereits abgejagt, nun will der türkische "Goldjunge" den Altmeister auch im direkten Duell in den Schatten stellen. Im Duell zweier Auftaktsieger öffnet sich für den Gewinner am Samstag (18.00 Uhr/live ORF 1, ZDF) die Tür zum Achtelfinale. Die Türkei kann sich auf ein echtes Heimspiel einstellen. Zehntausende Fans des Außenseiters werden auch in Dortmund erwartet.

Mit einem Traumtor ebnete Güler der Türkei den Weg zum 3:1 gegen Georgien. Das 19-jährige Ausnahmetalent von Real Madrid soll der nächste große türkische Fußball-Held werden. Neben dem Platz fehlt ihm zwar noch sehr viel zur Aura eines Weltstars wie Ronaldo, auf dem Rasen bewies der in der Nähe von Ankara geborene Güler jedoch eindrucksvoll, warum er schon in jungen Jahren als künftiger Star gelten kann.

Der Flügelspieler wirbelte rechts außen unermüdlich. Güler flankte, zog dynamisch in die Mitte und zeigte bei seinem Treffer seine außergewöhnliche Schusstechnik. "Er wird zu den besten Spielern des Turniers gehören", sagte Mitspieler Yusuf Yazici. Von Güler selbst hörte man derart offensive Aussagen nicht. Der Champions-League-Sieger hielt sich mit Kommentaren generell und mit jenen zu seiner eigenen Leistung ganz besonders zurück.

200 Länderspiele und 128 Tore mehr

Cristiano Ronaldo hat Güler (acht Länderspiele, zwei Tore) neben 20 Jahren Altersunterschied auch 200 Länderspiele und 128 Tore im Trikot seiner Heimat voraus. Sein erstes Tor für die "Selecao" erzielte der Mann aus Madeira bei der EM 2004 – Güler kam acht Monate später zur Welt.

Beim schwer erarbeiteten 2:1-Last-Minute-Erfolg gegen Tschechien bewies der ehemalige Real-Torjäger in einigen Szenen, warum er noch nicht zum alten Eisen gehört. Einmal traf er per Kopf nur die Stange. Gerade in Partien, in denen Portugal gegen einen unterlegenen Gegner anläuft, ist Ronaldo im Zentrum gern zur Stelle, fordert auch viele Bälle. Die Debatte, ob er nicht vielleicht für einen Jüngeren Platz machen sollte, bleibt ohne Torerfolg freilich bestehen.

Gegen die Türkei erwarten die Portugiesen ein "völlig anderes Spiel" wie jenes gegen Tschechien, meinte Diogo Jota. "Die Türkei hat bessere Spieler, und sie werden ein anderes Spiel wollen. Wenn wir unser Spiel durchsetzen können, wie wir es gegen die Tschechen getan haben, könnte es noch besser laufen, weil es die Türkei nicht gewohnt ist, tief zu verteidigen", sagte der Stürmer.

Georgien und Tschechien um erste Punkte

Nachdem es für Tschechien und Georgien gegen höher eingeschätzte Gegner trotz ansprechender Leistungen beim EM-Auftakt nichts zu holen gab, stehen die beiden Nationalauswahlen am Samstag (15.00 Uhr/live ServusTV) am zweiten Spieltag der Gruppe F in Hamburg schon unter Druck. Georgien hofft, die Lehren aus dem EM-Debüt gegen die Türkei gezogen zu haben. Tschechien indes dürfte die gegen Portugal gezogene Handbremse lösen.

Neuling Georgien beeindruckte gegen die Türkei (1:3) mit furchtlos-kämpferischer Leistung und vielen herausgespielten Torchancen. Was fehlte zum Punktgewinn? "Ein bisschen Talent, ein bisschen Erfahrung", erklärte Teamchef Willy Sagnol. "Dinge, die wir nur durch die Teilnahme an solchen Turnieren gewinnen können." Für den ehemaligen Weltklasse-Verteidiger aus Frankreich steht fest: "Je mehr solche Spiele wir spielen, desto besser werden wir sein."

Otar Kiteishvili von Sturm Graz saß bei der möglicherweise spannendesten Partie des Turniers nach einer Blessur nur auf der Bank. Der Mittelfeldspieler laboriert aktuell an einer im finalen EM-Test erlittenen Wadenblessur, er soll für das Tschechien-Spiel am Samstag wieder fit werden.

Die Osteuropäer treffen auf eine tschechische Mannschaft, die gegen Portugal nur wenig Ballbesitz hatte. Der Defensivfokus, um Portugals Ballkünstler zu neutralisieren, wird nun bestimmt aufgeweicht werden. Schlüsselspieler wie Patrik Schick, der zweitbeste Torschütze der EM 2021, könnten damit aufleben und wird wohl einen neuen Sturm-Partner bekommen.

Man habe gegen Portugal großes Herz gezeigt und sich aufgeopfert, erklärte Schick. "Wenn wir so in die nächsten Spiele gehen, noch aktiver werden und ein bisschen, oder besser gesagt viel mehr nach vorne zeigen, können wir erfolgreich sein", sagte der Goalgetter vom deutschen Meister Bayer Leverkusen.

Belgier nach Fehlstart unter Druck

Belgien hat am Samstag (21.00 Uhr/live ServusTV) ein klares Ziel vor Augen. Der Fehlstart mit dem 0:1 am Montag gegen die Slowakei soll in der zweiten Gruppe-E-Partie in Köln gegen Rumänien unbedingt ausgemerzt werden. Die Rumänen lachen allerdings nach dem 3:0 gegen die Ukraine von der Tabellenspitze und sind mit extrem viel Selbstvertrauen ausgestattet. Sie könnten sich bereits mit dem vorzeitigen Einzug ins Achtelfinale belohnen.

Den Belgiern hingegen droht wie bei der WM 2022 in Katar, wo als Pool-F-Dritter mit vier Punkten Endstation war, das Aus vor der K.o.-Phase. Das wäre ein Tiefschlag, der unbedingt vermieden werden soll. Im belgischen Lager war man daher nach dem verpatzten Auftakt bemüht, vor allem auch Ruhe zu bewahren. "Ich habe dem Team nicht viel sagen können, was sie besser machen müssen", sagte Belgien-Teamchef Domencio Tedesco.

Ein Problem war aber zweifelsohne die Chancenverwertung, sogar ein deutlicher Sieg der von Kapitän Kevin de Bruyne angeführten "Roten Teufel" wäre nicht unverdient gewesen. Stattdessen wurden sie für mangelnde Effizienz bestraft. "Ich würde mir Sorgen machen, wenn wir nicht die nötige Qualität hätten. Deshalb bin ich optimistisch, dass wir am Samstag treffen werden", verlautete Abwehrspieler Jan Vertonghen. Offensivkräfte sind neben De Bruyne mit Romelu Lukaku, Jeremy Doku oder Leandro Trossard viele vorhanden.

Namen, die deutlich höher einzuschätzen sind als jene der Rumänen, die sich aber nach ihrem erst zweiten Sieg bei einer EM und dabei gleich drei Toren in einem Stimmungshoch befinden. Dass es gegen Belgien ein völlig anderes Spiels als gegen die Ukraine wird, ist dabei allen klar. "Wir haben aber Mut, glauben an uns und wissen, wozu wir imstande sind", betonte Mittelfeldmann Ianis Hagi, Sohn von Legende Gheorge, der Rumänien bei der EM 2000 ins Viertelfinale führte.

Teamchef Eduard Iordanescu hat für die große Aufgabe alle Spieler an Bord. "Wir haben schon drei Punkte, wir surfen auf der Welle", rief er ihnen beim Freitag-Training zu. Selbstvertrauen und Euphorie sollen die Außenseiter zur nächsten Überraschungen tragen. (APA, red, 22.6.2024)

Mögliche Aufstellungen

Gruppe F, 2. Runde:

Georgien - Tschechien (Hamburg, 15.00 Uhr/live ServusTV, SR Siebert/GER)

Georgien: 25 Mamardashvili - 5 Kverkvelia, 4 Kashia, 3 Dvali - 2 Kakabadze, 10 Chakvetadze, 20 Mekvabishvili 6 Kochorashvili, 21 Tsitaishvili - 22 Mikautadze, 7 Kvaratskhelia

Tschechien: 1 Stanek - 2 Zima, 3 Holes, 18 Krejci - 5 Coufal, 7 Barak, 22 Soucek, 14 Provod, 12 Doudera - 10 Schick, 13 Chytil

Gruppe F, 2. Runde:

Türkei - Portugal (Dortmund, 18.00 Uhr/live ORF 1, SR Felix Zwayer/GER)

Türkei: 1 Günok - 18 Müldür, 4 Akaydin, 14 Bardakci, 20 Kadioglu - 22 Ayhan, 10 Calhanoglu - 8 Güler, 6 Kökcü, 19 Yildiz - 21 Yilmaz

Es fehlt: Kahveci (angeschlagen)

Portugal: 22 Costa - 5 Dalot, 4 Dias, 3 Pepe - 20 Cancelo 5, 10 B. Silva, 8 Fernandes, 23 Vitinha, 19 Mendes - 7 Ronaldo, 17 Leao

Gruppe E, 2. Runde:

Belgien - Slowakei (Köln, 21.00 Uhr/live ServusTV und ZDF, SR Szymon Marciniak/POL)

Belgien: 1 Casteels - 21 Castagne, 4 Faes, 2 Debast, 3 Theate - 8 Tielemans, 24 Onana - 19 Bakayoko, 7 De Bruyne, 9 Trossard - 10 Lukaku

Rumänien: 1 Nita - 2 Ratiu, 3 Dragusin, 15 Burca, 11 Bancu - 6 M. Marin - 20 Man, 18 R. Marin, 21 Stanciu, 17 Coman - 19 Dragus