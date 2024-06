Ein Hauch von Verzweiflung

Als am vergangenen Montag wenige Minuten vor Anpfiff der Partie Frankreich gegen Österreich der Bär steppte in Düsseldorf und live bei Servus TV angesichts der dem Spielfeld zustrebenden Mannschaften Schnappatmung um sich griff, da ging in ORF 1 gerade Sportredakteurin Karoline Rath-Zobernig in einem Beitrag der Frage nach, wie man Fußball erlebt, wenn man ihn "nicht schauen kann", präziser formuliert, "wenn man nicht sehen kann". Schließlich, so ward die gut fünfminütige Einspielung von Alina Zellhofer anmoderiert, laute ein Motto der EM "United by Football". Also sah man, während in Düsseldorf die Hymnen angestimmt wurden, Rath-Zobernig bei einem Training von Blindenfußballerinnen sowie auf einer Tribüne in Gesellschaft eines blinden Fans, der eindrücklich sein Fußballerleben schilderte.

Prinzipiell konnte die Sportredaktion des ORF ihrem Bildungsauftrag, ja einer gesellschaftspolitischen Verpflichtung kaum besser nachkommen. Klar wurde in diesen Minuten, als man mit Bedauern, aber doch, zur privaten Konkurrenz wechselte, auch das Dilemma des ORF. Der muss und will die EM zwar bestmöglich über die Rampe bringen, kann aber nicht das gegenwärtig Wichtigste bieten – Livebilder von Spielen der österreichischen Nationalmannschaft und anderen wichtigen Partien. Die Not wird umso größer, je weiter das Turnier fortschreitet. Je zwei Achtel- und Viertelfinale darf der ORF dann noch live zeigen – Halbfinale, Finale? Nada!

Vielleicht auch deshalb umweht die gesamte EM-Berichterstattung des ORF ein Hauch von Verzweiflung, wirken vor allem die Analysen im Studio merkwürdig leblos und – ränge sich Herbert "Old Schneckerl" Prohaska nicht hin und wieder einen Joke ab – völlig humorbefreit.

Die prinzipiell gute Idee, je nach Ansetzung Experten und, nun ja, Prominente mit Bezug zu den jeweils Spielenden einzuladen, zündet nicht, weil die kundigen Gäste mangels Bildschirmerfahrung nur in den seltensten Fällen auch unterhaltsam sind. Und so hoch der Expertisegewinn durch Analysen der ehemaligen Teamkapitänin Viktoria Schnaderbeck und Sargon Duran ausfällt, so wenig Unterhaltungstalent hat vor allem der staubtrockene Taktikfuchs und Trainer der Frauen von Sturm Graz. Roman Mählich ist als Stimmungsausreißer nach oben zu wenig, um den Gesamteindruck aufzuhellen, der sogar das neue, gewiss alle Stückeln spielende EM-Studio wie die freudlose Gasse wirken lässt.

Vielleicht hätte der ORF ja doch von der Tagespresse abkupfern sollen, also Prohaska, Rainer Pariasek und all die anderen EM-Spiele mit Puppen aus dem Kasperltheater nachstellen lassen. Schließlich sind sich bei Servus TV die unsäglichen, aber im Grunde erwachsenen Männer Jan Age Fjörtoft und Steffen Freund auch nicht zu schade dafür, im Bemühen, einzelne Szenen nachzustellen, im Studio herumzuhampeln. (Sigi Lützow)