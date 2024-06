19.20 FREILUFTFESTIVAL

Live vom Donauinselfest 1000 Künstlerinnen und Künstler sorgen für 700 Stunden Programm: Nach einem Best-of am Nachmittag serviert ORF 3 mit King & Potter das österreichisch-deutsche Pop-Duo als Live-Act. Weiter geht es um 20.15 mit Wolfgang Ambros & No. 1 vom Wienerwald, um 21.15 wartet Christina Stürmer, um 22.20 musiziert Ronan Keating. Bis 23.40, ORF 3

20.15 KRIMI

Muttertag. Ein Taunuskrimi (1+2/2) (D 2022, Felix Herzogenrath) Auf dem Gelände eines ehemaligen Kinderheims wird sein betagter Inhaber, Theodor Reifenrath, tot aufgefunden. Als Kommissar Oliver von Bodenstein (Tim Bergmann) und seine Kollegin Pia Sander (Annika Kuhl) im Hundezwinger auf menschliche Überreste dreier Frauen stoßen, spricht vieles für einen Serientäter, der immer am Muttertag zuschlägt. Katz-und-Maus-Spiel mit Harald Krassnitzer, Cornelius Obonya und Andreas Lust. Bis 23.30, ORF 2

20.15 DOKUMENTATION

Das Grab der Schamanin: Ein Geheimnis aus der Steinzeit Es handelt sich um einen der spektakulärsten Fälle der Archäologie Mitteleuropas: das 9000 Jahre alte Grab der Schamanin von Bad Dürrenberg. Die Dokumentation erkundet Wurzeln der menschlichen Psychologie und die Anfänge von Religion und Spiritualität. Bis 21.05, Arte

22.05 SPASS

Verrückt nach Mary (There’s Something about Mary, USA 1998, Bobby und Peter Farrelly) Ted ist schon seit Schulzeiten in Mary verliebt. Jahre später beauftragt er einen Detektiv, der ihren Wohnort ermitteln soll. Der findet Mary und erliegt ebenfalls ihrem Charme. Mit Cameron Diaz, Matt Dillon, Ben Stiller. Derb und lustig. Bis 0.25, RTL 2

22.25 DOKUMENTATION

Italo Disco. Der Glitzersound der 80er Zwischen Romantik und Trash: Die Italo-Disco der 80er-Jahre eroberte die Welt. Man tanzte zu Hits wie V amos a la playa,I Love My Radio oder Dolce vita. Zwei zentrale Protagonisten sind die Brüder Michelangelo und Carmelo La Bionda, die im Film ausführlich zu Wort kommen. Bis 23.10, 3sat

Streamingtipps

DRAMEN AUF ZWEI RÄDERN

Tour de France: Im Hauptfeld 2 2023 lieferten sich Jonas Vingegaard (Sieger 2022) und Tadej Pogačar (Sieger 2020, 2021) ein spannendes Rennen. Die Doku schildert die dramatischsten Situationen der Tour aus der Sicht verschiedener Rennteams. Eindrucksvolle Bilder eines unfassbaren Härtetests. Acht Folgen. Netflix

Die Netflix-Doku "Tour de France: Im Hauptfeld 2" zeigt die Härten des Profiradsports. EPA/CHRISTOPHE PETIT TESSON

KRIMI-MINSERIE

Aus Mangel an Beweisen Jake Gyllenhaal ermittelt im Fall des Mords an einer Kollegin, mit der er als verheirateter Mann eine Affäre hatte. Als dies herauskommt, gerät Sabich bald selbst unter Verdacht. Nun gilt es, nicht nur seine Unschuld zu beweisen, sondern auch die Ehe mit Gattin Barbara (Ruth Negga) zu retten. Vorlage war Scott Turows Roman Aus Mangel an Beweisen, 1990 mit Harrison Ford verfilmt. Spannung, aufgeteilt auf acht Folgen. Apple TV

ZWEITER WELTKRIEG

We Were the Lucky Ones Als Deutschland 1939 Polen angreift, bricht für die jüdische Familie Kurc die Welt zusammen, werden deren Mitglieder doch alsbald in alle Welt zerstreut. Die fünf Geschwister Kurc müssen sich völlig neu orientieren. Allen gemein sind der unbedingte Überlebenswille und die Hoffnung, eines Tages wieder beieinander sein zu können. Disney+

DOKUMENTATION

Black Barbie Wie kam es zur ersten schwarzen Barbie, die im Jahr 1980 das Licht der Welt erblickte? Regisseurin Lagueria Davis erzählt die Geschichte, wie drei Frauen bei Mattel die Entwicklung einer Puppe vorantrieben, die so aussah wie sie. Netflix

Radiotipps

12.00 POLITIK

Im Journal zu Gast ist heute Umweltministerin Leonore Gewessler von den Grünen. Die Fragen stellt Viktoria Waldegger.

Bis 12.56, Ö1

17.05 FEATURE

Diagonal: Roberto Saviano – "Ich lebe noch, ihr Bastarde!" Seit der italienische Journalist 2006 als 26-Jähriger sein erstes Buch Gomorrha – ein minutiös recherchierter Roman über die neapolitanische Mafia – veröffentlichte, ist sein Leben in Gefahr. Bis 18.30, Ö1 (Oliver Mark, 22.6.2024)