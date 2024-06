Der Schweizer Schlussmann Yann Sommer ist auch mit dem Fuß kein Schlechter IMAGO

Frankfurt/Stuttgart – Die Güte des Rasens in Frankfurt war nicht das wichtigste, aber doch ein Thema vor der letzten Gruppenpartie von Gastgeber Deutschland. Das Geläuf neige dazu, nach und nach rutschig zu werden, hieß es. Dass die hochgelobte Truppe von Julian Nagelsmann gegen die Schweiz im Ringen um den Gruppensieg ausrutscht, wird nicht für unmöglich gehalten, auch wenn die Eidgenossen beim Remis gegen Schottland, das am Sonntag zeitgleich in Stuttgart gegen Ungarn und das Ausscheiden spielt, ungewohnte Schwächen gezeigt haben.

So oder so muss Yann Sommer im Tor des Außenseiters halten. Am Status als Nummer eins seiner Nummer eins ließ Coach Murat Yakin keinen Zweifel, obwohl er im Dortmunder Gregor Kobel eine gute Alternative hätte. "Ich kenne Yann als Menschen und weiß, welches Vertrauen er braucht, um Höchstleistung zu bringen", sagte Yakin der Sport Bild.

Sommer dankt mit starken Vorstellungen – als Teil einer wichtigen Achse. Der Torhüter von Inter Mailand bildet mit Abwehrchef Manuel Akanji und dem Leverkusener Mittelfeldstrategen Granit Xhaka das Herz der Mannschaft, der 35-Jährige dirigiert von hinten und ist auf der Linie weiterhin reaktionsschnell und sicher.

Richtiger Schritt

Sommer hat die schwierige Phase des Intermezzos bei Bayern München, wohin er im Jänner 2023 als Vertreter des schwer verletzten Manuel Neuer aus Mönchengladbach geholt wurde, überwunden. Auch dank Yakins Hilfe. "Als er zur Nationalmannschaft kam, merkte man, dass die Zeit bei Bayern bei ihm Spuren hinterlassen hat", berichtete der Coach. Die Kritik an Sommer sei unverhältnismäßig und zu hart gewesen - und der Schritt des Torhüters nach Italien der genau richtige. "Es ist traumhaft: Essen, Wetter, Landschaft, Menschen, die Stadt Mailand, der Klub Inter", sagte Sommer der NZZ: "Wir leben nahe an der Grenze zur Schweiz und nahe am Inter-Trainingsgelände, sind auch einmal im Tessin und fühlen uns in jeder Beziehung wohl." Das ist für Sommer enorm wichtig. Auch sportlich lief es hervorragend, Sommer war als Teamkollege von Marko Arnautovic einer der Garanten für den ersten Titelgewinn Inters seit 2021 und untermauerte damit auch seinen Status als Nummer eins im Schweizer Tor.

Die EM in Deutschland, der Heimat seiner Frau Alina, könnte das letzte große Turnier für Sommer im Kreise der Nati werden. Doch festlegen will sich der mittlerweile 91-fache Internationale noch nicht. "Da spielen viele Faktoren eine Rolle, auch die Familie", sagte er: "Aber ich bin in guter Form, spiele in einem tollen Klub und bin immer stolz, für die Schweiz spielen zu dürfen." Die Nati ist zum sechsten Mal infolge bei einem Großturnier dabei. Seit 2014, als die Serie mit der WM anhob, ist Sommer, Torhüter und Kapitän der U21-Vizeeuropameister von 2011, mit von der Partie. Als nach der Endrunde in Brasilien Diego Benaglio zurücktrat, avancierte er zum Stammtorhüter. Bei der EM 2021 zeichnete Sommer für das Aus von Weltmeister Frankreich im Achtelfinale verantwortlich, indem er den Versuch von Kylian Mbappé im Elfmeterschießen parierte, im Viertelfinale kam dann für die Schweizer trotz Sommer im Elferschießen das Aus.

Ob es für die Schweizer diesmal noch weiter gehen kann, ist fraglich. Wie bei den Kroaten sind wesentliche Leistungsträger im Herbst ihrer Karriere. Glanzlichter wie das Tor von Xherdan Shaqiri gegen Schottland sind aber jederzeit drinnen. Coach Yakin war überzeugt davon, auch gegen Deutschland "unsere Chancen zu bekommen". Und dass Sommer hält, daran hat er ohnehin keine Zweifel.

Schottland gegen Ungarn

Nur mit einem Sieg in ihrem direkten Duell am Sonntag (21.00 Uhr/live ORF 1) in Stuttgart dürfen Schottland und Ungarn noch auf das Achtelfinale hoffen. Die Schotten haben dank eines Zählers die Nase vor den punktelosen Ungarn, auch ihnen reicht ein Remis aber wohl nicht. Schottland-Coach Steve Clarke hat Personalsorgen in der Defensive.

Die Schotten, die nach der 1:5-Auftaktwatsche gegen Deutschland am Mittwoch mit hartem und aggressiven Spiel der Schweiz beim 1:1 einen Punkt abrangen, dürfen damit in Gruppe A selbst noch mit Platz zwei spekulieren; auch wenn die Tordifferenz für die Eidgenossen spricht, die bereits vier Punkte auf ihrem Konto haben (-4 für Schottland, +2 für die Schweiz). Clarke muss allerdings weiter auf den gesperrten Ryan Porteous verzichten, am Freitag trat mit Kieran Tierney ein anderer Verteidiger wegen einer Oberschenkelblessur sogar die Heimreise an.

Mittelfeldmotor Scott McTominay und sein schottisches Team werden neben ihren stimmgewaltigen und zahlreichen Fans zumindest den Vorteil haben, dass sie gegen eine ungarische Mannschaft, die nach zwei Niederlagen mit dem Rücken zur Wand steht, auf Konter setzen können. Die Ungarn müssen das Spiel machen, um drei Punkte zu holen, die möglicherweise nicht ausreichen, um unter die vier besten Drittplatzierten zu kommen.

Beim 0:2 gegen Deutschland zeigte die Truppe von Trainer Marco Rossi jedenfalls eine durchaus achtbare Leistung. "Wir hatten bei 0:0 Chancen, wir hatten insgesamt vier Möglichkeiten gegen dieses deutsche Team. Das ist eine große Sache, finde ich", zeigte sich Außenverteidiger Zsolt Nagy optimistisch. (sid, lü, APA, 23.6.2024)

Mögliche Aufstellungen

Gruppe A, 3. Runde:

Schweiz - Deutschland (Frankfurt, 21.00 Uhr/ServusTV und ARD, SR Daniele Orsato/ITA)

Schweiz: 1 Sommer - 22 Schär, 5 Akanji, 13 Rodriguez - 3 Widmer, 8 Freuler, 10 Xhaka, 20 Aebischer - 19 Ndoye, 17 Vargas - 7 Embolo

Deutschland: 1 Neuer - 6 Kimmich, 2 Rüdiger, 15 Schlotterbeck, 18 Mittelstädt - 23 Andrich, 6 Kroos - 10 Musiala, 21 Gündogan, 17 Wirtz - 7 Havertz

Schottland - Ungarn (Stuttgart, 21.00 Uhr/live ORF 1, SR Facundo Tello/ARG)

Schottland: 1 Gunn - 13 Hendry, 5 Hanley, 26 McKenna - 2 Ralston, 4 McTominay, 14 Gilmour, 3 Robertson - 7 McGinn, 11 Christie - 10 Adams

Es fehlen: Tierney (Abreise nach Oberschenkelverletzung), Porteous (gesperrt)

Ungarn: 1 Gulacsi - 14 Bolla, 6 Orban, 24 Dardai - 5 Fiola, 8 Nagy, 13 Schäfer, 11 Kerkez - 20 Sallai, 10 Szoboszlai - 19 Varga