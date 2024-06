In Regierungskreisen kannte man den Wahltermin früher als anderswo. Einige sollen versucht haben, daraus Profit zu schlagen – sehr zum Ärger des ohnehin angeschlagenen Premiers

Der britische Premier Rishi Sunak wirkt zunehmend ratlos. via REUTERS/Stefan Rousseau

Kann die Situation noch schlimmer werden? Schon bisher machte die Kampagne der regierenden Tories den Eindruck, als verfolge sie statt des Wahlsiegs das Ziel der größtmöglichen Dezimierung der einst stolzen Regierungspartei Großbritanniens bei der bevorstehenden Unterhauswahl. Nun muss Rishi Sunak seine vermutlich letzten vierzehn Tage als britischer Premierminister auch noch ohne Wahlkampfdirektor überstehen: Tony Lee steht im Mittelpunkt eines Wettskandals. Offenbar haben mehrere Menschen im engsten Umkreis des Regierungschefs versucht, ihre Vorabkenntnisse des Wahltermins in bare Münze umzuwandeln. Darüber sei er "unglaublich wütend", sagte Sunak in einer BBC-Wahlsendung.

Am Mittwoch hatten die Tories noch die unsozialen Medien mit ihrer neuesten Werbung überschwemmt. Gezeigt wurden allerlei Roulettespieler, das Filmchen endete mit der Beschwörung: "Wenn Sie auf Labour wetten, werden Sie nie gewinnen" – eine Anspielung auf die angeblich geplanten Steuererhöhungen der Arbeiterpartei unter Keir Starmer, die in den Umfragen schier uneinholbar vorn liegt.

Wenig später verschwand der Spot von den Bildschirmen, mit gutem Grund: Über Nacht machte die BBC die Ausmaße des Wettskandals deutlich, der schon in der Woche zuvor Schlagzeilen gemacht hatte. Galt damals noch Sunaks parlamentarischer Verbindungsmann Craig Williams für alleinverantwortlich, weiß man inzwischen: Außer dem walisischen Abgeordneten stehen auch der Tory-Kampagnenchef Tony Lee sowie dessen Ehefrau Laura Saunders, Parlamentskandidatin im westenglischen Bristol, im Visier der Wettbehörde. Ein Personenschutzbeamter wurde sogar vorläufig festgenommen und beurlaubt. Lee trat von seinem Posten zurück. Saunders' Anwalt sprach pikiert von einer "klaren Verletzung der Privatsphäre".

Resignation bei den Tories

Erhebungen der Financial Times zufolge nahmen die Buchmacher am Vortag jenes Tages, an dem Sunak überraschend zu den Urnen rief, eine Vielzahl von Wetten auf den Juli-Termin entgegen. Dabei geht es um Beträge zwischen 100 und 425 Pfund, die Gewinner hätten das Achtfache ausbezahlt bekommen.

Hinter vorgehaltener Hand geben längst alle hochrangigen Tories zu: Diese Wahl geht verloren. Offiziell halten sie sich an die Devise von Minister Michael Gove: "Als Schottland-Fan gebe ich nicht so schnell auf, wir sind noch nicht in der Verlängerung." Freilich hat der erfahrene Politiker sich selbst schon längst ausgewechselt, bewirbt sich diesmal nicht einmal mehr um ein Mandat.

In den Umfragen liegen die Tories durchschnittlich noch bei 20 Prozent, gut zwanzig Punkte hinter Labour, vor allem aber nur noch knapp vor der Reformbewegung des Brexit-Vorkämpfers Nigel Farage. Von rund 160 Mandaten sprechen die optimistischeren Umfragen, was dem Labour-Erdrutschsieg unter Tony Blair 1997 entspräche. Apokalyptische Prognosen sehen das Tory-Ergebnis (2019: 356 Unterhaussitze) auf gut 50 Mandate abschmelzen, selbst Sunak käme nicht mehr ins Parlament. Das wäre der Super-GAU.

Das britische Mehrheitswahlrecht hält mancherlei Überraschungen bereit, daher die enorme Bandbreite des möglichen Wahlausgangs. Mögen manche "scheuen Tories" sich Befragern gegenüber unentschlossen geben – an der bevorstehenden vernichtenden Niederlage der Konservativen werden sie nichts ändern. Zumal diese schon vor dem Wettskandal einen Fehler an den anderen reihten.

Viele Frustrierte

War nicht allein schon die überstürzte Flucht an die Urne ein Fehler? Die Frage beantwortet Sunak mit dem Hinweis auf die Inflationsrate: "Als ich ins Amt kam, lag sie bei elf Prozent, inzwischen bei zwei." Verlässlichen Hinweisen zufolge hatte der frühere Hedgefondsmanager auf weitere positive Wirtschaftsdaten gehofft, vor allem auf eine Senkung des Leitzinses durch die unabhängige Zentralbank. Weil diese ausblieb, zudem die Volkswirtschaft bei Nullwachstum stagniert, hat die – ohnehin multifaktorielle – Normalisierung der Teuerungsrate kaum Einfluss auf die Stimmung in der Bevölkerung.

Diese ist, so lassen es Sunaks Medienauftritte vermuten, auf Krawall gebürstet. Die Briten wollen mit ihrem Premier nicht mehr diskutieren, sondern ihm nur noch ihren Frust um die Ohren schlagen. Der Wahlkämpfer weiß damit nicht umzugehen, wiederholt seine vorgestanzten Formulierungen, wirkt schnell angegriffen und genervt. "Ich bin anderer Meinung", zischt er gleich mehrere Fragesteller der BBC an und wendet sich von ihnen ab. Tonfall und Körpersprache verraten dabei die in der Finanzindustrie verbreitete Verachtung gegenüber Ungebildeten und weniger Reichen. (Sebastian Borger aus London, 21.6.2024)