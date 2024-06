11.05 INTERVIEW

Pressestunde Mit Hans Peter Doskozil, Landeshauptmann des Burgenlands. Die Fragen stellen Susanne Puller-Knittelfelder (APA) und Hans Bürger (ORF). Bis 12.00, ORF 2

14.00 AGATHA CHRISTIE

Mord im Orient-Express (Murder on the Orient Express, USA/GB 1974, Sidney Lumet) Agatha Christies Krimi als 70er-Jahre-All-Star-Vehikel u. a. mit Ingrid Bergman, Lauren Bacall, Sean Connery und Jacqueline Bisset. Als Hercule Poirot ermittelt ein nicht wiederzuerkennender Albert Finney. Bis 16.05, Arte

16.05 MAGAZIN

Anthony Perkins – Im Schatten von "Psycho" Mit seiner Rolle als Norman Bates in Alfred Hitchcocks Psycho wurde Anthony Perkins weltberühmt – und war fortan an auf die Darstellung neurotischer Antihelden festgelegt. Die Dokumentation zeichnet mit Archivmaterial und Aussagen von Weggefährten das Leben und die Karriere des 1992 an Aids verstorbenen Schauspielers nach. Bis 17.00, Arte

20.15 ABENTEUERFILM

Duell der Degen (Le Bossu, F 1997, Philippe de Broca) Frankreich gegen Ende des 17. Jahrhunderts: Der Fechtmeister Lagardère (Daniel Auteuil) schwört Rache für den Mord an seinem Freund, dem Herzog von Nevers, und nimmt dessen Tochter Aurore (Marie Gillain) zu sich. Philippe de Broca (Cartouche, der Bandit), ausgewiesener Spezialist für Komödien und Abenteuerfilme, richtete seine Neuverfilmung von Paul Févals Roman Der Bucklige als Augenschmaus an. Eine Doku über den "vierten Musketier", D’Artagnan, Musketier im Dienst des Sonnenkönigs, ist im Anschluss zu sehen. Bis 22.15, Arte

Weiß mit scharfer Klinge umzugehen: Marie Gillain in "Duell der Degen", Arte, 20.15 Uhr. © Alicéléo/DA Films/Compagnie Ci

20.15 THRILLER

Auf der Flucht (The Fugitive, USA 1993, Andrew Davis) Der zum Tode verurteilte Dr. Richard Kimble flieht, um seine Unschuld zu beweisen. Andrew Davis verdichtete eine erfolgreiche Fernsehserie der 60er-Jahre in über zwei Stunden Spannungskino. Den Arzt auf der Flucht gibt Harrison Ford. Bis 22.55, ATV

22.10 DISKUSSION

Im Zentrum: Politik im Dauerwahlkampf Bei Claudia Reiterer diskutieren: Silvia Grünberger (PR-Beraterin), Christoph Chorherr (Unternehmer), Matthias Strolz (Ex-Chef Neos), Elisabeth Schweeger (Kulturmanagerin) und Katrin Praprotnik (Politikwissenschafterin). Bis 23.05, ORF 2

22.30 MUSICAL

La La Land (USA 2016, Damien Chazelle) Wenn inmitten der kolossalen Staus von Los An­geles unbändige Tanzlust aufkommt: Mit

La La Land und seiner melancholischen Geschichte um einen Jazzmusiker (Ryan Gosling) und eine Schauspielerin (Emma Stone) verpasste Damien Chazelle dem Musicalgenre eine betörende Frischzellenkur. Bis 1.05, Puls 4

23.50 DOKUMENTATION

"Finlandia" – Sibelius’ Hymne der Freiheit Gedreht an Originalschauplätzen in Finnland, erzählt die Doku die Entstehungsgeschichte von Jean Sibelius’ weltberühmtem, nachgerade schicksalhaftem Werk. Bis 0.45, Arte

Radiotipps

9.05 ESSAY

Gedanken: Robert Menasse Der Autor über seine Vision von Europa und seine Arbeit als Romancier. Bis 10.00, Ö1

14.05 PORTRÄT

Menschenbilder: Monika Stadler Die Harfenistin: "Der Charakter des Instruments, er ist auch meiner." Bis 14.55, Ö1

17.10 MUSIK

Spielräume Spezial: Patti Smith Die Evolution der Musikerin, Malerin, Schriftstellerin und "Godmother of Punk". Bis 18.00, Ö1

21.30 KABARETT

Contra Best-of von Aida Loos und der Einstand von Christof Wolfisberg. Bis 21.55 Ö1 (Karl Gedlicka, 23.6.2024)