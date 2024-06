Anton Knoll und Dariush Lotfi auf dem Weg zu EM-Gold. AFP/OLIVER BUNIC

Belgrad – Das österreichische Wasserspringer-Duo Anton Knoll und Dariush Lotfi hat bei der Schwimm-EM in Belgrad im olympischen Synchron-Bewerb vom Turm sensationell die Goldmedaille gewonnen. In Serbien sammelten Knoll/Lotfi am Freitag in sechs Runden 367,05 Punkte und waren damit klar besser als die Italiener Francesco Casalini/Julian Verzotto (356,88) und Ben Cutmore/Euan McCabe (350,70) aus Großbritannien. Im Wasserspringen ist es die erste Medaille für Österreich seit acht Jahren. Damals gewann Constantin Blaha Bronze vom Ein-Meter-Brett bei der EM in London. (APA, red, 21.6.2024)

Männer - Turm 10 m Synchron:

1. Anton Knoll/Dariush Lotfi (AUT) 367,05 Punkte

2. Francesco Casalini/Julian Verzotto (ITA) 356,88

3. Ben Cutmore/Euan McCabe (GBR) 350,70