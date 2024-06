Letzte Woche erhielt ich einen Anruf des "Guten Rats für Rückverteilung". Seine Mitglieder, ein Querschnitt der Bevölkerung, waren sich bewusst geworden, wie sehr die Rechte von Menschen mit Behinderungen missachtet werden. Daraufhin beschloss dieser Bürgerrat, meine Organisation, die Lebenshilfe Österreich, zu unterstützen, um besser für deren Rechte einzutreten. Diese Spende aus dem Vermögen von Marlene Engelhorn kam überraschend. Den anderen Empfängerorganisationen wird es ähnlich ergangen sein.

Der "Gute Rat" hat über die Verteilung der Millionen von Marlene Engelhorn beraten. Foto: Hanna Fasching / Guter Rat

Der spannende Prozess der konsensuellen Entscheidungsfindung dieser sehr diversen Gruppe bekam in der medialen Debatte wenig Aufmerksamkeit. Das ist schade: Ist nicht die Frage, wie wir in Krisenzeiten gemeinsam zu guten Lösungen kommen, von zentraler Bedeutung? Braucht es nicht neue "Räume", in denen Menschen unterschiedlicher Meinungen und sozialer Herkünfte in Dialog treten, Verständnis füreinander erlangen und tragfähige Kompromisse schmieden? Der Gute Rat lieferte hierfür ein gutes Beispiel.

Seine Teilnehmenden bestimmten die Spielregeln der Zusammenarbeit von Beginn an selbst. Sie forderten zum Abschluss auch, dass es mehr Bürgerräte geben müsse, vor allem auf lokaler Ebene, wo es um Fragen geht, die Menschen direkt betreffen. Auch ich halte die politische Willensbildung, begrenzt auf das Parlament, Landtage oder Gemeinderäte, für unzureichend. Es liegt unter anderem an digitalen Filterblasen, dass die Politik die Menschen nicht mehr erreicht.

Gerade hat der Leiter der US-amerikanischen Gesundheitsbehörde gefordert, soziale Medien mit Warnhinweisen wie bei Zigaretten und Alkohol zu versehen. Das Gefährdungspotenzial von Plattformen wie Tiktok und Instagram sei vergleichbar mit dem von Suchtmitteln. Doch die KI-gesteuerten Netzwerke schwächen nicht nur unsere psychische Gesundheit, sondern auch unsere Demokratie.

Wichtiges Werkzeug

Bürgerräte als beratende Gremien wären ein wichtiges Werkzeug, um den Zusammenhalt in der Gesellschaft wieder zu stärken. Besonders bei schwierigen Themen, die die Politik vor sich herschiebt oder an denen sie gerade scheitert, kann die Methode viel bewirken. Grundvoraussetzung ist ein klares Mandat, sonst verkommt Beteiligung zur Show. Konkret könnten Bürgerrate auf Gemeindeebene partizipativ Budgets erarbeiten und so für mehr Transparenz sorgen.

Wären Bürgerräte nicht ein guter Weg, um die massiven Probleme beim Umgang mit Grund und Boden anzugehen und die Bodenversiegelung zu stoppen? Ein erster Bürgerrat des Landes Vorarlberg hat vor ein paar Jahren spannende Ergebnisse dazu gebracht. Könnte ein Bürgerrat, dessen Mitglieder per Los ausgewählt werden, nicht ein geeignetes Gremium sein, um den parteipolitisch besetzten ORF-Stiftungsrat abzulösen und das Vertrauen in den öffentlichen Rundfunk wiederherzustellen? Damit das geschieht, braucht es dringend eine starke Lobby für mehr Bürgerbeteiligung in der Politik. Doch die kann auch der Gute Rat für Rückverteilung mit seinen Spenden nicht herbeizaubern. Unter den geförderten Organisationen finden sich lediglich drei, die sich für die Erneuerung unserer Demokratie einsetzen, und recht viel mehr Initiativen gibt es zu diesem Thema in Österreich leider auch nicht. (Philippe Narval, 24.6.2024)