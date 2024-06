Die Serie "Wiedergesehen"

Als Erwachsene kennen wir das Phänomen, wenn wir beim Wiedersehen der Orte unserer Kindheit staunen: Das habe ich doch viel größer in Erinnerung! Meistens geht es um Räume, denen wir heute nicht mehr als Verschlaggröße beimessen, die wir aber als hallenartig hoch und breit erinnern. So ungefähr geht es uns mit Filmen und Serien. Was wir in Kino und Fernsehen sahen, war für uns Heranwachsende von einiger Bedeutung. Serien waren zur Zeit des Fernsehens verlässliche Freunde, sie waren immer zu einer bestimmten Zeit da, darauf konnte man sich verlassen.

Als wir von der Schule heimkamen, liefen "Unsere kleine Farm", "Wunderbare Jahre", "Roseanne", "Eine schrecklich nette Familie", "Baywatch", "Gilmore Girls". Am Samstagnachmittag hatten wir jahrelang Verabredungen mit "Beverly Hills, 90210" und gleich danach mit "Melrose Place". Ganz zu schweigen von Fixplätzen am Abend. Sternstunden der Unterhaltung: "Orzowei", "Onedin-Linie", "Das Erbe der Guldenburgs", "Dornenvögel" und Serien wie "Twin Peaks", "Akte X", "Ally McBeal", "Sex and the City". Ebenso war es mit Filmen: "Tatsächlich ... Liebe", "Dirty Dancing", "La Boum", "Zurück in die Zukunft" – schon allein die Titel bringen unser Gefühlskarussell in Wallung. Wir haben gelacht, geweint, uns geärgert. Wir konnten die nächste Folge nicht erwarten, genauso nervten sie zum Teil gewaltig. Wir waren Familie.

Wir haben uns gefragt, ob das heute auch noch funktioniert. Wie altern Serien und Filme, die uns einmal viel bedeutet haben? Was passiert beim Wiedersehen mit den ikonischen Filmen und Serien von damals: Zweifel, Unverständnis, gar Scham? So etwas hat mir einmal gefallen? OMG! Oder Bestätigung: Ja, das mag ich heute, zwanzig, dreißig, vierzig Jahre später, genauso gern. DER STANDARD macht den Echtheitstest und hat Filme und Serien "Wiedergesehen".

