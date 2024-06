Justament net! Unter dieser Devise haben die fünf schwarzen Landesräte, die für Energie zuständig sind, eine Sitzung mit Energie-und Umweltministerin Leonore Gewessler boykottiert.

Weil sie es gewagt hat, dem Renaturierungsgesetz der EU zuzustimmen.

Schwarze Landesräte blieben wegen ihr fern: Umweltministerin Leonore Gewessler (Grüne). APA/DIETMAR STIPLOVSEK

Der niederösterreichische Landesrat Stephan Pernkopf dazu: "Es macht keinen Sinn, mit einer Ministerin zu verhandeln, deren Wort drei Tage später ohnehin nichts mehr gilt und die sich nicht einmal an die grundlegendsten Spielregeln unserer Demokratie hält, nämlich unsere Bundesverfassung."

Gewessler ist auch schuldig, "sich über Länderinteressen hinwegzusetzen". Das geht auch nach der österreichischen Realverfassung nicht, denn die Länder und vor allem die Landeshauptleute sind viel wichtiger als so eine dahergelaufene Ministerin.

Konkret habe Gewessler durch einen Stopp von Straßenbauten in Sachen Bodenstrategie den Bundesländern schweres Leid zugefügt.

Jetzt wäre natürlich eine Definition interessant, was die "Interessen der Länder" bei diesen Themen sind. Noch mehr Bodenversiegelung durch Straßen und Parkplätze vor Supermärkten? Schwere Kränkung durch Verhinderung von Bandldurchschneiden von Politikern? Der Boykott ist ein bisserl kindisch, aber so ist das, wenn sich das Landesfürstentum herausgefordert fühlt, selbst in der zweiten Reihe. (Hans Rauscher, 21.6.2024)