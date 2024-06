Gazastreifen "Das ich einmal so leben muss": Verzweiflung im Gazastreifen

In der Flüchtlingssiedlung Dschabalija im Norden des Gazastreifens liegen große Teile der Gebäude in Trümmern. Die Menschen versorgen sich auf einem Markt inmitten der Ruinen, doch das Angebot der Händler ist spärlich und die Preise sind so hoch, sodass sich viele der Bewohner den Einkauf nicht mehr leisten können