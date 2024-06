Die spanische Hauptstadt will damit gegen Wohnmangel und hohe Mieten vorgehen. In den vergangenen zehn Jahren sind laut Bürgermeister die Mieten um 68 Prozent und die Kosten für den Hauskauf um 38 Prozent gestiegen

"Keine weiteren Touristenwohnungen" steht auf einem Banner auf dem Balkon eines Gebäudes. Das Foto stammt bereits aus dem Mai diesen Jahres. REUTERS/Albert Gea

Barcelona – Barcelona will im Kampf gegen Wohnmangel und hohe Mieten ein Verbot für die Vermietung von Ferienwohnungen an Touristen einführen. Bis November 2028 würden die Lizenzen der derzeit 10.101 für Kurzzeitvermietungen genehmigten Wohnungen aufgehoben, kündigte Bürgermeister Jaume Collboni am Freitag an. "Wir stellen uns dem größten Problem Barcelonas", erklärte er. In den vergangenen zehn Jahren seien die Mieten um 68 Prozent und die Kosten für den Hauskauf um 38 Prozent gestiegen. Die Wohnungen würden nach dem Verbot von den Stadtbewohnern genutzt oder kämen zur Miete oder zum Verkauf auf den Markt. Die spanische Wohnungsministerin Isabel Rodriguez begrüßte auf dem Kurznachrichtendienst X die Ankündigung.

Dagegen erklärte der Verband für Touristenwohnungen in Barcelona, Apartur: "Collboni begeht einen Fehler, der zu mehr Armut und Arbeitslosigkeit führen wird." Das Verbot werde zu mehr illegalen Touristenwohnungen führen. Eine Stellungnahme der Mietplattform Airbnb lag zunächst nicht vor. Hotels könnten von der Maßnahme profitieren. Collboni hat signalisiert, dass Beschränkungen für Hotels gelockert werden könnten. (Reuters, 21.6.2024)