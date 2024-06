Bei ihrem Bundeskongress in der Alten Ankerbrotfabrik in Wien-Favoriten stimmen 250 Delegierte der Grünen über die Wahllisten für die kommende Nationalratswahl ab

Werner Kogler will weiter Bundessprecher der Grünen bleiben und auch weiter regieren. APA/GEORG HOCHMUTH

Wien – Die Grünen stimmen am Samstag bei ihrem Bundeskongress in Wien über die Liste für die kommende Nationalratswahl am 29. September ab. Für Listenplatz eins - also die Spitzenkandidatur - bewirbt sich der amtierende Parteichef Werner Kogler. Auf Listenplatz möchte Klimaschutzministerin Leonore Gewessler stehen. Nach Kogler und Gewessler folgen auf der Bundesliste Justizministerin Alma Zadic, Klubchefin Sigrid Maurer und auf Stelle fünf Generalsekretärin Olga Voglauer. Auch über die Landeslisten Nationalratswahl wird am Samstag in der Expedithalle der Alten Ankerbrotfabrik in Wien-Favoriten abgestimmt.

"Ich kandidiere gerne an der Spitze eines großartigen Teams. Ich will das, ich kann das", sagte Kogler im Vorfeld zur APA. Er wolle die nächste Legislaturperiode durchdienen, egal ob in Regierung oder Opposition: "Ja, davon gehe ich mal aus, ich bin leidenschaftlicher Parlamentarier."

98,58 Prozent Zustimmung beim letzten Mal

Geplant ist eine Rede Koglers und seine Kür am späten Vormittag. Auch die weiteren Kandidatinnen und Kandidaten hinter dem grünen Bundessprecher und Vizekanzler stellen sich Hearings vor den erwarteten rund 250 Delegierten. Vor fünf Jahren hatte Kogler eine 98,58-prozentige Zustimmung seiner Partei verzeichnen können.

Die Grünen befinden sich derzeit in Hochstimmung, hat Gewessler doch gegen den Willen der ÖVP für das EU-Renaturierungsgesetz gestimmt und damit für ihre Partei rechtzeitig zum Wahlkampf das Mäntelchen des gefügigen kleinen Koalitionspartners abgeschüttelt. Die Causa Lena Schilling ist damit deutlich in den Hintergrund getreten. Bei der letzten Nationalratswahl 2019 erreichten die Grünen 13,9 Prozent, in Umfragen liegt die nunmehrige Regierungspartei allerdings weit darunter. Ziel ist für Kogler dennoch eine weitere Regierungsbeteiligung, wie er zuletzt betont hat. (APA, 22.6.2024)